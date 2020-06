Kostenpflichtiger Inhalt: Prostitutionsschutzgesetz in Krefeld : Dauerhafte Bordell-Schließung hakt - es entscheiden die Gerichte

Das Eros Center an der Mevissenstraße ist wegen der Corona-Schutzverordnung geschlossen. Die Stadt will, dass die Türen dauerhaft zu bleiben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Zusammenhang mit der „Prostitution an der Mevissenstraße sind seit 2008 sieben Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zwecke sexueller Ausbeutung geführt“ worden. Die Opfer sind zwischen 14 und 30 Jahre alt.

Derzeit ist das Bordell an der Mevissenstraße geschlossen. Die Corona-Schutzverordnung macht’s möglich. Wenn es nach dem Willen des Oberbürgermeisters Frank Meyer und einer Ratsmehrheit geht, dann soll sich am momentanen Zustand im Eros-Center auch in Zukunft nichts ändern. Die Stadt will das Etablissement dauerhaft dicht machten und „rechtswidrige Zustände“ nicht länger dulden.

Zur Historie: Jahrzehntelang haben Vertreter aus Politik und Verwaltung in Sachen Bordell beide Augen zugedrückt. Der Bebauungsplan verbietet die Nutzung als Eros-Center. Gleichwohl ging der Betreiber seinen Geschäften nach. Mit regelmäßigen „Spenden“ verschaffte er sich entsprechendes Wohlwollen. Im Februar 2017 endete die Zeit des Wegsehens. Die Politik griff die Zustände in ihren Sitzungen auf. Meyer beauftragte das Rechnungsprüfungsamt, Licht ins Dunkel zu bringen. Die Spendenpraxis kam ans Tageslicht (wir berichteten). Etwaige strafrechtliche Dinge wie Korruption und Bestechlichkeit sind laut Staatsanwaltschaft verjährt.

Die Herausforderung besteht seitdem darin, das Bordell auf korrekte Weise zu schließen, ohne vom Inhaber in Regress genommen werden zu können. Dazu holte Meyer externen Sachverstand ein. Die Verwaltung beschritt zwei Wege – den baurechtlichen und den ordnungsrechtlichen. Wie die Stadt mitteilt, hat der Inhaber sowohl gegen die Ablehnung seines Antrags nach dem Prostituiertenschutzgesetz als auch gegen die Ordnungsverfügung zur Nutzungsuntersagung der Immobilie als Bordell Klagen erhoben, die vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf verhandelt werden sollen. „Uns liegen seit Januar dieses Jahres Klagen vor“, sagte Lars Wildhagen, Sprecher des Verwaltungsgerichts, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Dessen ungeachtet rechnen Vertreter in Politik und Verwaltung damit, dass der Fall künftig gleich mehrere Instanzen beschäftigen dürfte, weil die Betreiber des Bordells damit allein durch die Verfahrensdauer einen Aufschub der Schließung von mehreren Jahren erreichen können.

Die Fakten scheinen für die Stadt und für eine Schließung zu sprechen. Die Kommune stellt zum Beispiel die Eignung des Betreibers in Frage und bekommt Unterstützung von der Polizei. Die teilte schriftlich mit, in „Zusammenhang mit der Prostitution an der Mevissenstraße seit 2008 sieben Strafverfahren wegen Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung geführt“ worden seien. Die Opfer seien zwischen 14 und 30 Jahre alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft teilte der Stadt hingegen mit, dass gegen „eine Erlaubniserteilung keinerlei Bedenken“ vorliegen.

In Sachen Planungsrecht sehen Fachleute keinen Grund, warum der Bordellbetreiber sich auf Vertrauensschutz berufen und damit Schadensersatz verlangen könnte. Es fehle der gute Glauben. Da der Betreiber mit dubiosen Spenden erst für die Duldung seines Betriebs gesorgt habe, könne er sich nicht darauf berufen, sein Etablissement am Standort in dem guten Glauben betrieben zu haben, dass dort alles nach Recht und Gesetz vonstattengegangen sei.