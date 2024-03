Junge vor zwei Jahren von SUV überrollt Das Wunder von Krefeld – wie es Max geht und wie seine Eltern für mehr Verkehrssicherheit kämpften

Am 28. August 2022 geschah gegen 18 Uhr auf der Spinnereistraße, einer Spielstraße, ein schwerer Unfall: Ein Sechsjähriger geriet, als er auf einem Skateboard liegend das Sträßchen überqueren wollte, unter einen SUV, der just in dem Moment in die Spielstraße einbog. Ein Albtraum. Heute ist Max fast acht Jahre alt und gesund. Ein munteres Kerlchen, das vor allem den Wunsch hat, nicht mehr über den Unfall zu sprechen. Die Eltern tun es dennoch – aus zwei Gründen: Sie haben für mehr Verkehrssicherheit in dem Quartier gekämpft, in dem sie leben, – mit Erfolg. Und ihnen ist bewusst, dass das Schicksal ihres Jungen vielen Menschen schlicht Freude und Zuversicht vermittelt: Es geht um eine Geschichte mit Happy End in einer Zeit, in der es viele bedrückende und trostlose Geschichten gibt.