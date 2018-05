Krefeld: Das Wunder einer Stent-OP

Krefeld Eine 50-Jährige schwebte in Lebensgefahr, weil ihr Hirn kaum noch durchblutet wurde. Ein Ärzteteam des Helios rettete sie mit filigranen Stents. Als sie wieder sehen konnte, flossen nicht nur bei der Patientin die Tränen.

Nachdem sie auf einer Geburtstagsfeier Mitte November erneut zusammenbricht, werden drei leichte Schlaganfälle diagnostiziert. Neben Krampfanfällen und Sprechstörungen kommen massive Sehstörungen hinzu: "Wenn ich still lag, konnte ich alles bestenfalls schemenhaft sehen. Sobald ich den Kopf anhob, wurde es schwarz. Ich konnte mich nur noch in der Wohnung aufhalten und hatte mich schon fast damit abgefunden, die Geburt meiner beiden Enkelkinder nicht mehr zu erleben." Nancy Rusch verbringt zwei weitere Wochen auf einer neurologischen Intensivstation. "Dort haben sie mir mitgeteilt, dass sie nichts mehr für mich tun könnten. Das war ein schlimmer Schock."

Ein guter Freund will sich mit dieser bitteren Prognose nicht abfinden. Er recherchiert. Mit Befunden, CT-Bildern und dem Tipp, dass das Helios Klinikum Krefeld über eine spezielle Expertise in der Behandlung schwerwiegender Gefäßerkrankungen verfügt, klopft er kurzentschlossen an die Tür des neuen Chefarztes, Dr. Gabor Gäbel: "Der Zustand von Frau Rusch war akut lebensbedrohlich. Alle zum Kopf führenden Gefäße waren verschlossen."

"Das Risiko, operativ einen Bypass von der Leistenarterie oder in Kooperation mit unseren Herzchirurgen direkt von der Hauptschlagader aus zur Halsarterie zu legen, wäre in ihrem Zustand sehr groß gewesen", erläutert Gäbel. Daher soll zunächst versucht werden, die massiven Ablagerungen von innen heraus, endovaskulär, zu behandeln. "Die besondere Schwierigkeit lag darin, dass die Stenose an der armversorgenden Arterie unmittelbar bis an die letzte verbliebene Hirnarterie reichte. Jede Manipulation hätte hier zu einer Verschleppung von thrombotischem Material und damit zu einem erneuten Schlaganfall oder zur Gefährdung des linken Arms führen können. Mit modernstem Interventionsmaterial gelang es über einen wenige Millimeter großen Zugang in der Leiste, die Engstelle der Armarterie zu überwinden und mit Hilfe von filigranen Stents das Gefäß wieder zu eröffnen. Hierdurch hat das Gehirn wieder einen ausreichenden Anschluss an das arterielle System bekommen", erklärt Katoh.