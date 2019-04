Uerdinger Frühlingsfest : Auch Regenschauer verderben Uerdingern die Laune nicht

Das Besucheraufkommen auf der Niederstraße zeigt: Das Uerdinger Frühlingsfest war sehr gut besucht. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Die Uerdinger Innenstadt war beim Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag gut besucht. Händler, Organisatoren und Besucher waren zufrieden.

Trotz wechselhaften Wetters und einigen Regenschauern war das Uerdinger Frühlingsfest auch in seiner dritten Ausgabe ein Erfolg. Darin sind sich Organisatoren, Aussteller und Besucher einig. „Natürlich wäre es bei Wetter wie im Vorjahr, als wir 25 Grad und Sonne hatten, noch voller geworden. Aber wir sind mit dem Besucheraufkommen auch so total zufrieden“, zog die zweite Vorsitzende des Uerdinger Kaufmannsbundes, Bettina Losereit noch während des Festes eine Zwischenbilanz.

Und auch ihr Vorstandskollege Uwe Rutkowski stimmte ihr zu. „Wir wollen Uerdingen gut präsentieren und die Einkaufsqualität steigern. Darum haben wir ein breites Spektrum an Möglichkeiten angeboten. Auch haben wir bewusst auf ein Programm verzichtet, damit die Besucher sich auf die Einkaufsstraßen konzentrieren können“, sagte er. Die Möglichkeiten, dies zu tun, waren denn auf mannigfaltig. Nicht nur war es ein verkaufsoffener Sonntag für die gesamte Uerdinger Innenstadt, in der Niederstraße gab es auch viele zusätzliche Verkaufsstände. Am Alten Markt war die „Foodmeile“ mit Grills, Getränke- und Fischständen bis hin zu einem Imbiswagen mit veganen Currys zu finden. Hier lag auch der Blumenmarkt und der Kaufmannsbund verteilte kostenlose Tulpen.

Info Das ist der Uerdinger Kaufmannsbund Der Uerdinger Kaufmannsbund organisiert viele Veranstaltungen rund um die Uerdinger Innenstadt. Es ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Stadtfeste im Stadtteil zu organisieren und mit drei eigenen Arbeitsgruppen an der kontinuierlichen Verschönerung von Uerdingen zu arbeiten. Vorsitzender des Vereins ist Uwe Rutkowski. Seine Stellvertreterin als zweite Vorsitzende ist Bettina Losereit. Geschäftsführer ist Fabian de Cassan. Die Arbeitsgruppen „Blumen für Uerdingen“, „Weihnachtsbeleuchtung“ und „Gegen den Leerstand in Uerdingen“ erarbeiten Konzepte, das Erscheinungsbild der Uerdinger Innenstadt stetig zu verbessern und die Einkaufs- und Aufenthaltsqualität auf Ober-, Niederstraße, Altem Markt und deren Umfeld stetig zu verbessern.

Die 1500. und letzte davon ging an die Krefelderin Jenny Fischer. „Ich finde das eine schöne Aktion. Blumen zu verteilen gefällt mir und es zeigt insgesamt Präsenz“, sagte sie fröhlich. Überhaupt fand die Veranstaltung viel Lob seitens der Besucher. „Ich finde es sehr schön. Es ist immer toll, wenn etwas los ist. Ich komme dann immer gern nach Uerdingen, auch wenn ich als Linnerin sagen muss, dass Linn natürlich noch schöner ist“, sagte eine ältere Dame lachend. Heimatgefühle kamen auch bei Henryk Gwizdz auf. „Ich habe viele Jahre in Uerdingen gewohnt und wenn etwas los ist, komme ich immer gern her. Solche Veranstaltungen holen die Leute auf die Straße und bringen sie zusammen. Und es belebt die Stadt, das gefällt mir sehr“, sagte der heute in Krefeld wohnende Besucher.

Zufrieden waren aber nicht nur Besucher und Organisatoren, sondern auch die Aussteller. So zum Beispiel Ulrich Kreutz vom Blumengeschäft Löwenzahn auf der Uerdinger Straße. „Wir sind das erste mal dabei, aber ich bin bisher sehr zufrieden. Die Menschen kaufen trotz oder wegen des wechselhaften Wetters viele Blumen. Durch die vielen warmen Tage bisher haben wir vor allem Sommerblumen dabei. Ein Frühlingsfest mit Sommerblumen, sozusagen“, erzählte der Geschäftsinhaber augenzwinkernd.

Viel hatten sich die Uerdinger auch für Kinder einfallen lassen. Am Marktplatz stand ein Karussell, und neben der Apotheke am Obertor erzählte Julia Trupp in ihrem Puppentheater Uerdinger Geschichten. Auch auf der Niederstraße stand eine Puppenspielerin und unterhielt die Zuschauer mit ihrer Marionette. Aber auch andere Organisationen präsentierten sich. Der VfB Uerdingen bot am Kirchplatz ein Dosenschießen an, bei dem Kinder mit einem Fußball aufeinander gestapelte Eimer zu Fall bringen mussten. Und auch der Kindertrödelmarkt auf der Oberstraße fand viele Besucher.