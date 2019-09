Jubiläum : Ein halbes Jahrhundert Tierheim Krefeld

Ein Bild aus dem Jahr 2012: Franzi Schreiner hat bis zum Studienstart im Krefelder Tierheim mitgearbeitet, unter anderem auf der Igelstation. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Das Tierheim feiert am Samstag sein 50-jähriges Bestehen. Mit einem Tag der offenen Tür begehen die Tierschützer ihr Jubiläum.

Seit nun 50 Jahren steht das Tierheim Krefeld am Flünnertzdyk 190. Die Anfänge waren schwierig, doch mit viel Arbeit und Herzblut wurde das Tierheim das, was es heute ist: Ein Refugium für entlaufene, nicht mehr gewollte oder verletzte Tiere. Waren es Anfangs vor allem Hunde, so sind heute auch Exoten durchaus häufig vertreten. Die Mitarbeiter und vielen ehrenamtlichen Helfer sind Tag und Nacht für ihre vierbeinigen, gefiederten oder geschuppten Gäste da. Einer, der vom ersten Tag dabei ist, ist der langjährige Leiter des Tierheimes, Dietmar Beckmann.

Ein Bild aus dem Jahr 2014: Tierheimleiter Frank Schankat mit jungen Kangalen. Das Tierheim hat die Welpen aufgenommen und vermittelt. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

„Ich bin vom ersten Hammerschlag, vom ersten Nagel an dabei. Das Tierheim, wie es heute ist, ist zu einem großen Teil mein Werk und das bedingt natürlich eine ganz besondere Verbindung. Herzukommen ist jeden Tag etwas Besonderes“, sagt er und die Liebe und das Herzblut für die Arbeit schwingen in seiner Stimme mit. Über die Jahre wuchsen das Gebäude, wie auch seine Aufgaben, immer weiter. Unlängst erst wurde eine neue Kleintierstation hinzugefügt. Für diese spendete nun das Bildungszentrum Tönisvorst mehrere Häuschen und Unterstände. „Die Mitarbeiter dort haben sich viel Mühe gemacht. Unsere Tiere im Kleintierhaus, aktuell sechs Kaninchen und sieben Meerschweinchen, freuen sich sehr darüber“, sagt der heutige Tierheimleiter Frank Schankat.

Foto aus dem Jahr 2014: Ehrenamtlerin Elisabeth Schüller hält einen nicht ganz alltäglichen Gast im Tierheim: einen Tigerpython. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Das Jubiläumsfest des Tierheims Am Samstag, 28. September, von 12 bis 17 Uhr lädt das Tierheim am Flünnertzdyk 190 zum großen Jubiläum. Neben den Ehrengästen, Oberbürgermeister Frank Meyer und Thomas Schröder, dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, sind auch viele Organisationen wie der Imkereiverein, der Entomologische Verein, Ärtze gegen Tierversuche oder andere Tier- und Umweltverbände vor Ort. Für Kinder sind ein Magier und Kinderschminken im Angebot. Und auch die Rettungshundestaffel bietet eine Vorführung. Natürlich gehören auch Führungen durch das Tierheim mit seinen neuen Gebäuden zum Programm. Der Zeitplan:

12 Uhr: Grußworte im Festzelt. Es sprechen Frank Meyer, Thomas Schröder und Dietmar Beckmann 12.45 Uhr: Vorführung der Hundestaffel der Polizei Krefeld 13 bis 16.30 Uhr: Kinderschminken 13.30 Uhr Vorstellung der Rettungshundestaffel Krefeld/Viersen 14 Uhr: Eröffnung des neuen Schleuderraumes des Imkervereins ab 14 Uhr: Unterhaltungsprogramm im Festzelt mit Jongleur Philipp Dammer, Ballonkünstler Tobi Twist und Bauchredner und Kinderzauberer „Der Minze“

Doch nicht nur solche Tiere sind über die Jahre an den Flünnertzdyk gekommen. „Das erste exotische Tier, das uns gebracht wurde, war ein Makake, ein kleiner Affe. Wir wussten damals gar nicht, wie wir damit umgehen sollten und haben zunächst ein eigenes Gehege im Katzenhaus gebaut. Das Tier ist später von einer Familie in Hüls aufgenommen worden und lebte dort noch über 20 Jahre“, erinnert sich Beckmann. Über die Jahre sammelte er eine ganze Reihe Anekdoten. „Irgendwann entwischte in einem kleinen Zoo in der Nähe ein Gürteltier, das wir eingefangen haben. Auch ein goldenes Löwenäffchen, das im Zoo entlaufen war, haben wir zurückgebracht“, erzählt er.

Die Anfänge des Tierschutzzentrums am Flünnertzdyk. Vor 50 Jahren entstanden auf einem alten Hof die ersten Zwinger. Foto: Tierheim Krefeld

Eindruck hinterließ auch das Einfangen eines weniger exotischen Tieres bei ihm. „Irgendwann vor vielen Jahren bat uns jemand wegen eines entlaufenen Ziegenbocks um Hilfe. Der war recht wild und hat sich intensiv gewehrt, bis wir ihn an einer Häuserecke gestellt haben. Ich habe gerade nach den Hörnern gegriffen, da fiel er einfach um. Wir dachten, er sei tot, aber der Stress war einfach nur zu viel und er ist zusammengebrochen. Wir haben ihn dann in ein Gehege gebracht und ihn versorgt und wenige Minuten später stand er wieder und fraß glücklich Klee“, sagt Beckmann.

Die Anfänge des Tierschutzzentrums. Vor 50 Jahren entstanden auf einem alten Hof die ersten Zwinger. Viel ist seitdem passiert. Foto: Tierheim Krefeld

Auch die erste Kreuzotter, die dem Tierheim gebracht wurde, sei für ihn eine Herausforderung gewesen. Ebenso, wie ein Eisvogel. „Das sind Tiere, die heute zum Tagesgeschäft gehören. Damals wussten wir noch überhaupt nicht, was sie brauchen und wie wir sie versorgen und mit ihnen umgehen. Da hat sich über das halbe Jahrhundert viel verändert. Auch Exoten wie Schlagen aus dem Regenwald oder Vogelspinnen halten heute viele Menschen. Das gab es in den 60ern noch nicht“, weiß er zu erzählen.

Die allerersten Zwinger hatten eher die Anmutung einer Stallgasse in einem Reitstall. Heute sind die Tiere in modernen Anlagen untergebracht, die stetig weiter verbessert werden. Foto: Tierheim Krefeld

Das Tierheim wird unterdessen immer weiter ausgebaut und modernisiert. Neue Einrichtungen entstehen und die Verantwortlichen wollen bereit sein, wenn in drei Jahren die Neuausschreibung der Versorgung von Fundtieren in Krefeld ansteht. „Natürlich wollen wir dann wieder in die Verantwortung gehen. Wir sehen Krefeld als unseren Verantwortungsbereich und wollen uns in den kommenden drei Jahren so aufstellen, dass wir dann den Zuschlag bekommen“, sagt Jörg Grünauer, der zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Die Anfänge des Tierschutzzentrums am Flünnertzdyk. Vor 50 Jahren entstanden auf einem alten Hof die ersten Zwinger. Foto: Tierheim Krefeld

In den Anfängen des Tierheims am Flünnertzdyk sah alles noch längst nicht so modern aus, wie heute. Für die Tiere wurde dennoch getan, was möglich war. Foto: Tierheim Krefeld

Die Anfänge des Tierschutzzentrums am Flünnertzdyk. Foto: Tierheim Krefeld

Beim Gabentag beim Tierheim im Tierheim sind die Tische reichlich mit allerlei Dingen gefüllt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

So präsentiert sich das Tierheim heute: Das Katzenhaus ist großzügig, bietet den Tieren Rückzugsorte und Platz zum Auslaufen. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)