Technisches Hilfswerk in Krefeld : THW feiert 70-jähriges Bestehen

Die „große blaue Familie“ hat in Krefeld 120 Mitglieder. Auch die Ausbildungskurse des Technischen Hilfswerks, wie hier zu sehen, sind voll, und es gibt sogar Wartelisten. Foto: Bastian Blum

Krefeld Bei einem „Tag der offenen Tür“ auf dem Gelände Am Behringshof 9 zeigen die Helfer am Samstag, 27. August, ab 13 Uhr ihre Ausrüstung und laden zum Verweilen ein. Vorher gibt es einen offiziellen Teil, der um zehn Uhr beginnt.

Als am 22. August 1950 der Bundesverband des Technischen Hilfswerks (THW) und gut zwei Jahre später der Krefelder Ortsverband gegründet wurden, da ging es bei der Gruppe noch vor allem darum, Kriegsschäden zu beseitigen und beim Aufbau des Landes zu helfen. Über die Jahre entwickelte sich das THW dann zu einer Organisation, die bei Naturkatastrophen oder schweren Unfällen hilft. So wurde sie nicht nur zu einem unverzichtbaren Teil des Zivilschutzes, sondern auch zu einer regelrechten Heimat für viele der überwiegend ehrenamtlich Beschäftigten.

Das THW hat Am Behringshof einen beeindruckenden Fuhrpark, den man hier vor der Fahrzeughalle sieht. Foto: Bastian Blum

„Unsere Mitglieder sprechen oft von der ,großen blauen Familie‘. Die Begeisterung der Mitglieder, der Zusammenhalt, sind schon etwas Besonderes. Manche Familien engagieren sich bereits über mehrere Generationen. Wir haben tatsächlich in unserem Ortsverband einen Großvater, der mit Kindern und Enkeln bei uns engagiert ist“, erzählt Bastian Blum, der Sprecher des Krefelder Ortsverbandes.

Die Krefelder Gruppe verfügt über eine gute technische Ausrüstung wie den Lkw „MLW 4“ mit Lichtmastanhänger. Foto: Bastian Blum

Info Katastrophenschützer zeigen ihre Arbeit Die Veranstaltung am Samstag, 27. August, beginnt um 10 Uhr mit einem offiziellen Teil mit Reden und Glückwünschen von Würdenträgern. Ab 13 Uhr ist das THW-Gelände Am Behringshof 9 dann für die Öffentlichkeit geöffnet. Bürger können sich einen Eindruck von der Arbeit der Katastrophenschützer verschaffen und zugleich einfach Spaß haben.

Diesen Samstag nun feiern die THWler aus Krefeld ihr Jubiläum, das eigentlich erst am 20. Oktober stattfinden dürfte. „An sich haben wir erst dann unser 70-Jähriges. Allerdings haben wir entschieden, jetzt schon zu feiern, da bei der immer noch bestehenden Corona-Pandemie, je weiter wir in den Herbst hinein gehen, das Risiko von Beschränkungen steigen würde. Darum haben wir entschieden, dass es sicherer ist, jetzt schon zu feiern“, erläutert Blum.

Ausgezeichnete Helfer: Diese THW-Einsatzkräfte wurden für ihr Engagement bei der Flutkatastrophe 2021 geehrt. Foto: Bastian Blum

Dabei wollen die Katastrophenhelfer nicht nur feiern, sondern sich auch der Bevölkerung präsentieren. „Früher, zu Zeiten der Wehrpflicht, war es natürlich leichter, an Mitglieder zu kommen. Der Dienst beim THW galt als Ersatzdienst und man konnte damit der Wehrpflicht entgehen, musste sich aber zuerst zehn, später in mehreren Stufen noch sieben Jahre verpflichten. Nachdem das nicht mehr der Fall war, ging das Interesse spürbar zurück. Gerade in der Zeit zwischen 2010 und 2017 hatten wir streckenweise gar keine Kurse für die Grundausbildung. Und wenn, dann waren diese vielleicht vier Mitglieder stark“, erzählt der THW-Vertreter und ergänzt: „Aber die Katastrophen der vergangenen Jahre, wie die Flut im Ahrtal, haben dafür gesorgt, dass viele Menschen das Bedürfnis hatten, sich einzubringen und zu helfen.“

So sei heute die Nachfrage riesig. „Wir sind tatsächlich ein ganz besonderer Ortsverband innerhalb des THW. Wir haben zwei volle Züge mit zwei bis drei Fachgruppen. Aktuell sind wir in Krefeld 120 Mitglieder stark. Unsere Ausbildungskurse sind voll – zwei bis drei pro Jahr. Und wir haben sogar Wartelisten“, sagt er stolz.

Ein besonderer Reiz gehe auch von der Technik aus. „Wir haben wirklich eine sehr gute Ausrüstung. Die Wagen sind schon beeindruckend. Diese haben wir am Samstag alle vor Ort. Wir möchten den Bürgern natürlich auch zeigen, was wir zu bieten haben“, erläutert Blum und lacht. In Krefeld habe das THW zum Beispiel eine Fachgruppe Pumpen mit aktuell drei unterschiedlichen Typen. Die größte schaffe 5000 Liter pro Minute. Künftig solle sie mit einer Pumpe aufgerüstet werden, die sogar 15.000 Liter pro Minute leistet, erklärt Blum. „Diese Pumpen werden wir Samstag mit einem Turm präsentieren, auf dem wir einen Wasserfall erzeugen.“

Zuvor allerdings steht noch ein offizieller Teil an. Von 10 bis 12 Uhr gibt es einen Empfang mit Reden von Oberbürgermeister Frank Meyer, Dezernentin Sabine Lauxen, Feuerwehrchef Andreas Klos und dem Landesbeauftragten des THW. Ab 13 Uhr ist das Gelände Am Beringshof 9 dann zu einem „Tag der offenen Tür“ für die Öffentlichkeit geöffnet. „Wir haben natürlich für alle Altersklassen etwas. Es gibt eine Hüpfburg, Basteln oder Bobbycar-Rennen. Dazu gibt es einen Grill, Getränke, und wir präsentieren natürlich wie beschrieben unsere Geräte“, sagt Blum.