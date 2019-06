Theater-Sommerfest : Theater hintenlinks beendet Spielzeit mit Sommerfest

Krefeld Bereits zum 14. Mal feiert das Theater sein Sommerfest. Das Programm am Sonntag ist breit gestreut.

(svs) Bereits zum 14. Mal feiert am Sonntag (30. Juni) das Theater hintenlinks an der Ritterstraße 187 sein Sommerfest. Dieses bildet traditionell den Abschluss der Spielzeit. Weiter geht es im September, der neue Spielplan erscheint im August. Erst dann wollen und dürfen die Betreiber auch sagen, was gespielt wird.