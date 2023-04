15 Branchen mit besten Perspektiven Das sind Krefelds Berufe mit Zukunft

Schon die Dakota-Indianer wussten es: „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest – steige ab“. Oder erst gar nicht auf, würden die Arbeitsagenturen im Rheinland in Anlehnung an die alte Weisheit sagen. Konkret wollen sie jungen Menschen in einer Aktionswoche vom 2. bis 6. Mai aufzeigen, welche Berufsgruppen eine Zukunft haben, damit sie bei ihrer Berufswahl aufs sprichwörtlich richtige Pferd setzen. Dafür haben die acht Arbeitsagenturen von Aachen über Krefeld bis Wesel gleichsam bezirksgenaue Analysen ausgearbeitet. Und so hat das Nachfrage-Profil der Arbeitgeber nach Fachpersonal in jeder Stadt ein eigenes Aussehen. Köln bietet Softwareentwicklern und Programmierern die besten Aussichten, die Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltungsfachkräften, Bonn Personal im Personen- und Güterverkehr und Krefeld Spezialisten in Logistik, Post, Zustellung und Güterumschlag.