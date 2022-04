In Krefeld : Das sind die Termine für Gottesdienste an Ostern 2022

Auch in Krefeld stehen wieder viele Oster-Gottesdienste an (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Krefeld Von Gründonnerstag, 14. April, bis Ostermontag, 18. April, gibt es in den Gemeinden viele Gottesdienste anlässlich des Osterfestes. Wir haben eine Übersicht über die Termine zusammengestellt.

St. Thomas Morus: Fr. 12 Uhr Kreuzverehrung auf dem Kirchplatz am Brunnen, Sa. 21 Uhr, Osternachtfeier, So. 10 Uhr, Ostermesse, 11.30 Uhr Kindergottesdienst für Kindergarten- und Grundschulkinder, Mo. 10 Uhr, Hl. Messe für Familien, Erstkommunionkinder und die Gemeinde.

St. Gertrudis: Fr. 15 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi, der Coro Piccolo singt die Johannes Passion von Hermann Schroeder. Diese Passion ist im A-capella-Stil komponiert und hält sich streng an den Evangelientext. Der Chor singt mehrstimmig die Rufe der Menge und streut Passions-Motetten ein. Den Gesangspart des Jesus übernimmt Pfr. Frank Schürkens. Den Evangelisten Johannes singt Norbert Jachtmann., Sa. 21 Uhr Feier der Osternacht, Motetten zur Osternaht mit dem Trio Jachtmann., So. 17 Uhr Osterfeier – Begrüßung der geweihten Kerze aus der Osternacht, Mo. 17 Uhr Hl. Messe.

Christliche Gemeinde im Haus am See: So. 9.45 Uhr Abendmahl, So. 11 Uhr Predigt.