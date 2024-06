Konzert auf Burg Linn Open-Air-Highlight des Jahres - was man über Jazz an einem Sommerabend wissen muss

Der Jazzklub Krefeld ist weiter in Feierlaune. Nach seinem 45. Geburtstag zum Jahresbeginn, zelebriert er nun mit vielen Fans das große Highlight im Musiksommer. Jazz an einem Sommerabend findet bereits zum 40. Mal statt: am Samstag, 15. Juni, open air auf Burg Linn. „Zu diesem Anlass haben die Programmgestalter eine Auswahl getroffen, die einen abwechslungsreichen Abend erwarten lässt“, sagt Rainer Schürcks vom Jazzklub (JKK). Und damit meint er eine Neuentdeckung und zwei Acts, die zu den großen Nummern in der internationalen Jazzszene zählen und auf den Krefelder Bühnen nicht zum ersten Mal gastieren.