RP-Aktion Shoppen im Lockdown : Das schnelle Weihnachtsgeschenk - Händlerservice im Lockdown

Weihnachtsgeschenke können weiter lokal in Krefeld eingekauft werden. Viele Händler bieten ihr Sortiment über Onlineseiten an, sind telefonisch erreichbar und bieten kontaktlose Abholung und einen Lieferservice an. Foto: dpa/dpa, ve fdt fux

Krefeld Die lokalen Händler arbeiten weiter, bieten Beratung und Service an – auch im Lockdown. Dem schnellen Last-minute-Weihnachtsgeschenk steht also nichts im Wege – und jeder Kunde hat die Chance, den Handel in seiner Stadt zu unterstützen.

Der Lockdwohn bedeutet keinesfalls, dass man nicht mehr lokal einkaufen kann; die meisten Einzelhändler bleiben erreichbar, präsentieren ihr Angebot online, bieten kontaktlose Abholung im Geschäft oder einen Lieferservice an. Wir laden Händler ein, uns ihr Angebot zuzusenden (an krefeld@rheinische-post.de, Stichwort Shoppen im Lockdown). Wir veröffentlichen die Angaben – in der Hoffnung, die Händler der Stadt zu unterstützen. Hier die ersten Rückmeldungen.

Holz Roeren: Alle Mitarbeiter vor Ort und beraten am Telefon und per Mail. Für Kurzentschlossene gibt es einen Express-Lieferservice per PKW, z.B. für Grillzubehör, Gewürze, Soßen und auch Grillgeräte. Im Privatkunden-Onlineshop von Roeren ist ein großer Teil des Sortiments zudem verfügbar (https://shop.holz-roeren.de/)

Kleinsche Buchhandlung: Die Mitarbeiter sind zu den gewohnten Öffnungszeiten in der Buchhandlung und nehmen Bestellungen telefonisch, per E-Mail oder über den Webshop entgegen. Es gibt einen kontaktlosen Abhol- und Lieferservice. Tel. 02151/26582; www.kleinschebuchhandlung.de,

Mail: kleinsche.buchhandlung@t-online.de.

J.Dhein Damenmode betreibt neben dem stationären Geschäft an der Rheinstrasse 134 einen etablierten Online-Shop unter www.jdhein.de. Die Ware wird ausgeliefert und auch wieder abgeholt. Im Online-Shop ist das gesamte Sortiment zu sehen.

Lechner & Hayn An beiden Standorten von Lechner & Hayn gibt es eine Abholstation. Kunden können Ware bestellen und in der Zeit von 10-18 Uhr (Sa. bis 14 Uhr) abholen. Auch ein Lieferservice wird angeboten. Bestellt werden kann unter: Whats App 01745263511; Tel. 02151 / 62 66 69-0, Bockum 02151/ 4426367; papeterie@lechner-hayn.de, www.geschenklein.de.

Thalia: Die Buchhandlung Thalia, Hochstr. 90, bietet einen Abhol- und einen Versandservice an. Die Abholstation ist geöffnet von 10 bis 18 Uhr, die Auslieferung erfolgt in Krefeld, Tönisvorst und Meerbusch.

Spielwaren Hüüldopp: Das Hüüldopp-Team ist bis zum 23.12. täglich von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Anfragen und Wünsche können via Instagram, Facebook, telefonisch oder per WhatsApp (beides unter der Nummer 02151-802460) oder per Mail an info@hueldopp.de durchgegeben werden. Die ausgesuchte Ware kann nach Absprache am Geschäft abgeholt werden. Zudem ein Auslieferungsservice per Fahrradkurier im Stadtgebiet Krefeld angeboten.

Intersport Borgmann: Bietet einen Lieferservice für Sportequipment, Kleidung und Schuhe nach Hause an. So funktioniert‘s: Ware auf der Internetseite aussuchen; den Lieferdienst-Ansprechpartner Sebastian Krämer unter 02151-3699781 anrufen. Geliefert wird coronakonform kontaktlos, bezahlt wird ausschließlich auf Rechnung.

Kaufhof: Bei Galeria Karstadt Kaufhof können alle Kunden bis Weihnachten online bestellte und reservierte Geschenke in den Filialen abholen. Bereits bestellte Click & Collect-Sendungen können bis 23.12. von Kunden in den Filialen an eigens eingerichteten Stationen abgeholt werden. Zudem können Kunden über galeria.de kurzfristig Geschenke in den Filialen online reservieren und sie bis zum 23.12. dort kontaktlos an den Abholstationen entgegennehmen.

Fuldner Individuelle Damenmode bietet einen Lieferservice und Videoshopping mit Beratung und der Möglichkeit an, die Waren per Pick-up abzuholen. Mehr Informationen unter fuldner.Info; bei Instagram und unter Tel. 01723756746.

Die Firma Genial (Moerser Straße) bietet die Abholung von Präsenten am Geschäft vor der Türe und die Auslieferung in Krefeld, Kempen und St. Tönis, natürlich alles kontaktlos, an. Kunden können „Genial“ erreichen per Telefon 02151/ 623662 oder per Mail info@surpresa.de oder im Genial-Onlineshop www.surpresa.de Täglich postet das Unternehmen Neuerungen in den sozialen Netzwerken vor allem bei Instagram.

Laufsport Bunert Mit Hilfe der Kundendatenbank mit den abgespeicherten Gang- und Laufanalysen bietet Bunert weiter individuell abgestimmte Laufschuhe an. Es gibt auch vielen Geschenkideen im Sortiment. Kunden können telefonisch oder per Mail ihre Wünsche angeben. Die Ware kann von 10 bis 16 Uhr oder nach Absprache abgeholt werden, oder sie wird zur Auswahl und zum Anprobieren nach Hause zum Kunden versendet (Internet www.bunert.de).

Buchhandlung Mennenöh Die Mitarbeiter sind zu den Öffnungszeiten präsent und telefonisch unter 02151/ 24595 erreichbar für Beratung und Bestellungen. Das Angebot wird auf der Online-Seite der Buchhandlung (mennenoeh-buecher.buchkatalog.de) präsentiert. Man kann die Bestellungen kontaktlos abholen, oder sie werden nach Hause geliefert. Bezahlt wird kontaktlos per Rechnung.