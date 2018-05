Kr Wie Krefeld: Das Schicksal des Stadthauses steht Spitz auf Knopf

Krefeld Das Projekt "Sanierung des Stadthauses" ist zum Politikum geworden. Es könnte SPD und CDU, am Ende auch Oberbürgermeister Meyer gefährlich werden.

Eine Stadt wie Krefeld, die an ihren Schulden fast erstickt und sich gerade anschickt, aus dem Nothaushalt zu krabbeln, ist immerhin bereit, 70 Millionen Euro in den Bau zu investieren. Das war jedenfalls das erste Worst-Case-Szenario. Jetzt sind es schon 83,5 Millionen. Wie viel denn noch? Für die Krefelder Politik wird das Thema zur Belastung. Das Stadthaus ist kein Herzensprojekt der Bürgerschaft; es sind eine Handvoll Fachleute, die von Eiermann schwärmen.

Die Drohung, Krefeld könne sich blamieren, wenn es das Gebäude nicht herrichtet, verfängt nicht. Das Krefelder Eiermann-Objekt wäre nicht das erste, das aus Geldmangel zur Denkmalruine wird. So ist die Zukunft der Stuttgarter IBM-Zentrale seit Jahren ungewiss; der Neckermann-Verwaltungsbau in Frankfurt steht vor dem Abriss, das Verwaltungsgebäude der Hochtief AG in Frankfurt a.M. wurde abgerissen. Auch in Krefeld gibt es selbstredend die Option, das "Objekt von nationaler Bedeutung" Objekt von nationaler Bedeutung sein zu lassen und einen finanziell beherrschbaren Neubau anzugehen.