Krefelder Kabarettpreis Das Rennen um die Krähe beginnt

Eine Krähe fliegt niemandem einfach so zu. Um sie zu erhalten, ist manchmal ein Lebenswerk nötig - oder der Sieg im Wettbewerb. Der von den „Krefelder Krähen“ ins Leben gerufene gleichnamige Kabarettpreis wird seit 2005 vergeben - immer im Wechsel an Prominente des Kabaretts als Ehrenpreis und an Talente am Beginn ihrer Karriere, die sich einem bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb stellen müssen. Das ist in diesem Jahr wieder so. Für die 17. Krefelder Krähe gehen acht Finalistinnen und Finalisten ins Rennen. Am 8. und 9. März stellen sie sich im Stadtwaldhaus dem Publikum und einer Jury. Der Preis wird am 13. April verliehen.