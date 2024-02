Puppentheatertage in Krefeld Puppen erzählen von Mut, Freundschaft und Abenteuern

Es ist die natürlichste Sache der Welt, dass eine winzige Maus einen riesigen Bären zu ihrem besten Freund macht. Oder dass ein Mädchen namens Neeweißnicht der hellste Kopf in der Geschichte ist und dass ein kleiner Junge vor nichts Angst hat - nicht vor Trollen oder geheimnisvollen Waldfrauen, weil er eine gestohlene Kuh retten will. So funktionieren die Gesetze der Fantasie. So werden die Krefelder Puppentheatertage zu einer der beliebtesten Veranstaltungsreihen in Krefeld, bei der immer sehr schnell alle Aufführungen ausverkauft sind. Am 7. März beginnt um 10 Uhr der Vorverkauf für die Frühjahrsspiele. Die Krefelder Puppentheatertage fangen am 21. März an.