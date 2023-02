Festival in der Fabrik Heeder Puppentheater läuft auch am Vormittag

Mit der Zeit ist das so eine Sache. Eben hat man noch ganz viel davon - und husch, hastenichgesehen, ist es schon fast zu spät. Dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann, steht für Tiffy fest. Zusammen mit ihrer Katze legt sie sich auf die Lauer, um diejenigen zu entlarven, die den Leuten die Zeit stehlen. „Die Zeitdiebe“ ist das Eröffnungsstück, der Krefelder Puppentheatertage, die am 29. März beginnen. Bis zum 14. April gibt es Aufführungen für Kinder in der Fabrik Heeder. Damit auch Kindergartenkinder Vorstellungen besuchen können, gibt es diesmal zahlreiche Vormittagstermine. Das ist das Programm: