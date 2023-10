Krefelder Krimitage Nervenkitzel in Kirchen, Kellern und Cafés

Für Nervenkitzel hat Ina Coelen eine Menge übrig. So ein richtig schön fieser Mord, der klug eingefädelt ist, kann ihr gefallen. Die Tat muss nicht mal sehr blutig sein. Ein feiner Giftmord hat auch etwas für sich. Gift ist in der Literatur meist den Frauen überlassen. Es ist zwar eine heimtückische Methode, um sich unliebsamer Zeitgenossen zu entledigen, aber es kostet wenig körperliche Kraft. Als Autorin von Kriminalgeschichten hat Ina Coelen schon so manche tödlich wirkende Essenz eingesetzt. Als Autorin von Kochbüchern kommen nur gesunde und delikate Zutaten unters Messer. Für die kommenden Wochen hat Ina Coelen wieder ein mörderisches Programm zusammengestellt: Die 22. Krefelder Krimitage starten am 25. Oktober.