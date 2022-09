Neu in der Krefelder Gastronomie-Szene : Gesund speisen mit historischem Flair

Anna Reichelt betreibt mit ihrem Lebensgefährten Luka Greeven das Restaurant Non Olet im Stadtgarten. Foto: Heinrich Löhr

Krefeld Ein ausgefallenes Gastronomiekonzept gibt es im Krefelder Stadtgarten: Die kleine, aber feine Karte des Non Olet stellt veganes und vegetarisches Essen in den Mittelpunkt. Fleisch aber ist nicht verpönt und wird täglich angeboten.

Es gibt sehr unterschiedliche Gastronomiekonzepte. Man liest vom Hotel in einem Iglu auf Grönland, man hört von einer Übernachtungsmöglichkeit in einem Baumhaus oder man genießt einen Drink in einer Roof-Top-Bar auf der x-ten Etage eines Wolkenkratzers in New York. In diese Reihe passt auch das, was Krefeld seit ungefähr drei Monaten in seinem Stadtgarten anzubieten hat. Hier kann man in einer – zugegebenermaßen ehemaligen – Bedürfnisanstalt essen und trinken. Doch wer bei diesen Worten jetzt erschrocken zusammenzuckt, der kann beruhigt werden. Denn das kleine, durch seine klassizistische Architektur bestechende Gebäude am südöstlichen Ende des zu Beginn des 19. Jahrhundert errichteten Parks wurde vor 20 Jahren komplett entkernt, saniert und für die Gastronomie ertüchtigt. In seinem Inneren erinnert nichts mehr an seine frühere Bestimmung. „Non olet“, das ist lateinisch und heißt zu Deutsch, „Es stinkt nicht“, und so heißt das Restaurant sinnigerweise.

In der ehemaligen Bedürfnisanstalt ist das Non Olet untergebracht, was übersetzt „stinkt nicht“ heißt. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

„Anfang des Jahres wurde uns dieses Objekt angeboten“, erzählen Anna Reichelt und Luka Greeven, die das Non Olet seit jetzt drei Monaten betreiben. Sie 30, er 31 Jahre alt, sind beide in der Gastronomie zu Hause. Luka ist gelernter Koch, hat in der Gaststätte an der Hückelsmay seine Ausbildung absolviert und unter anderem beim Chopelin in Uerdingen, dem Alpina Hotel im schweizerischen Gstaad und der Krefelder Kulisse gelernt beziehungsweise gekocht. In letzterer lernte er auch seine heutige Lebensgefährtin Anna Reichelt kennen. Sie studierte an der Fachhochschule Niederrhein Design und entdeckte über ihren studentischen Nebenjob die Gastronomie für sich.

Der Außenbereich besticht durch seine Umgebung mit viel altem Baumbestand. 50 Plätze gibt es hier. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Info Sonntags gibt es Frühstücksvariationen Am Sonntag gibt es Frühstück. Foto: Heinrich Löhr Das Non Olet, Steinstraße 110, 47798 Krefeld, hat mittwochs und donnerstags von 16 bis 23, freitags und samstags von 16 bis 24 sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr – zum Frühstück und Kaffee – geöffnet. Innen stehen 25 Plätze zur Verfügung, draußen bis zu 50. Reservierungen unter Telefon 0157 34829942 oder info@nonoletkrefeld.de

„Irgendetwas hat bei meinen bisherigen Kochstellen nie gepasst“, sagt Luka zu den Motiven des Schritts der beiden in die Selbstständigkeit. Die Karte, die sie anbieten, ist klein, vielfach vegetarisch oder vegan, aber sehr ausgefallen. Patatas bravas, gemischter Salat, angemachte Gurken, Karottenlax, Pumpernickelcrunch mit einem veganen Dipp firmiert für 14,90 Euro unter „Das Feld am Meer“. „Dass wir nur wenige Gerichte anbieten können, ist mehreren Umständen geschuldet. Zum einen der begrenzten Lager- und Küchenkapazität im Objekt, aber auch unserer Philosophie, alles immer frisch zu kochen und dabei saisonale Gesichtspunkte zu berücksichtigen“, sagt Luka. Trotzdem, das Non Olet ist ein vollwertiges Restaurant. Auf der Karte findet man neben einer liebevoll zusammengestellten Getränkekarte auch Vor- und Nachspeisen und dazu immer ein nahezu täglich wechselndes Gericht „al la Mamma“, das auch Fleisch umfasst. Die Inhaber sind keinesfalls missionarisch tätig im Hinblick auf eine vegetarische oder vegane Ernährung. Wichtig sind ihnen kurze Vertriebswege, das Fleisch kommt vom Steveshof in Hüls. „Bei unseren Mamma-Gerichten nehmen wir auch Wünsche unserer Gäste auf“, ermuntern sie zum Mitmachen.

Anna Reichelt ist über Umwege zur Gastronomie gekommen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Viel Wert legt man im Non Olet auf die Gastfreundschaft. „Schön, dass du da bist“, lautet der Willkommensspruch, der auf einer Kreidetafel am Eingang prangt und der keine Floskel ist. Der Besuch im Non Olet besticht sowohl durch die kreative Kochkunst als auch das Ambiente des Stadtgartens, besonders wenn man einen der 50 Außenplätze direkt unter dem wunderbaren alten Baumbestand besetzt.

Im gemütlichen Innenbereich sind 25 Plätze vorhanden. Die Speisekarte setzt einen Schwerpunkt auf Vegetarisches und Veganes. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Überhaupt der Stadtgarten: Anfang des 19. Jahrhunderts als kommunaler Friedhof errichtet – einige heute noch stehende Grabsteine zeugen davon – wurde dieser Anfang des 20. Jahrhunderts in einen innerstädtischen Park umgestaltet. Zu dem Zeitpunkt entstanden ein Restaurant – bereits 1961 wieder abgerissen – und eben das gelbe Gebäude der Bedürfnisanstalt, das heute Anna und Luka mit ihrem Non Olet beheimatet. Diese bewegte Geschichte führte dazu, dass der Stadtgarten 1999 in die Denkmalliste aufgenommen wurde.