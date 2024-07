Künstlerpaar arbeitet in der Pförtnerloge „Ich bin total verliebt in diese Stadt“

„Loge“ ist der Titel einer wachsenden Rauminstallation, in der die Kunst nicht primär sichtbar oder gar konsumierbar ist, sondern sich ereignet - in Dialogen. In der Loge wird erst einmal ein Oolong-Tee serviert. Das Ritual der Zubereitung wärmt die Atmosphäre für ein Gespräch. Das Künstlerpaar arbeitet jeweils für mehrere Wochen oder Monate an einem Ort. Vor der Pandemie gab es lange Aufenthalte in Taiwan. Von dort haben sie die Tee-Tradition mitgebracht. „Dort gibt es die Geschichte, dass Menschen, die eine Frage bewegt, Tee und Wasserkocher mitnehmen und sich in einen Park setzen. Mit jedem, der vorbeikommt, diskutieren sie ihre Frage beim Tee“, erzählt Rebekka Reich. Es gehe nicht darum, am Ende eine eindeutige Antwort zu haben. Aber jeder nehme einen neuen Impuls mit.