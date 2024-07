Insolvenz der Signa-Gruppe Was die Benko-Pleite Fressnapf-Gründer Toeller kostet

Mit der Schuldzuweisung trifft der prominente Politiker auch den Krefelder Unternehmer Torsten Toeller. Der Inhaber und Gründer der Fressnapf-Kette zählte zu den Investoren und Mitgesellschaftern von Benkos Signa Holding. Schon früh steckte Toeller Geld in die Gesellschaften des umstrittenen österreichischen Geschäftsmannes – auch in eine so genannte „Grunderwerbssteuerblockierungsgesellschaft“, die nach Benkos Tochter Laura benannt war. „Wir hatten einen guten Draht. Er ist umgänglich, kontaktfreudig, extrem fleißig und blitzschnell in der Birne“, urteilte Toeller 2018 in einem Interview im Handelsblatt über Benko. Er habe dann zehn Prozent der Aktien an dessen Immobiliengesellschaft (Prime Selection, die Redaktion) gezeichnet und sei seit dem vergangenen Jahr auch mit fünf Prozent an dessen Signa Holding beteiligt, hieß es seinerzeit. In der Prime Selection waren die Edelimmobilien wie das KaDeWe in Berlin und der Elbtower in Hamburg untergebracht. Mehr als 400 Gläubiger standen nach der Insolvenz auf der Matte.