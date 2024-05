Museumstag in Krefeld Sonntag ist Eintritt frei in allen Museen

Wer sich im Museum langweilt, macht etwas falsch. Die Krefelder Häuser locken immer mit ansprechenden Programmen in ihre Ausstellungen. Kunst ist dort mit vielen Sinnen erlebbar - und es gibt etliche Angebote zum Mitmachen, sogar Musik und Häppchen, etwa beim langen Donnerstag der Kunstmuseen („KunstImpuls“). Das Motto „Museen mit Freude entdecken“ ist deshalb in der Seidenstadt keine Ausnahme - aber es bezieht alle Museen der Welt mit ein. Pfingstsonntag, 19. Mai, ist der Internationale Museumstag. Bei freiem Eintritt und besonderen Programmen wollen die Museen in Deutschland und weltweit auf sich aufmerksam machen.