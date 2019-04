Südbezirk : Kirschblütenfest ohne Kirschblüten

Auch wenn die Blüten schon gefallen waren, das Kirschblütenfest am Alexanderplatz lockte wieder Hunderte an. Allerdings blieben die Besucherzahlen ob des wechselhaften Wetters hinter den Vorjahren zurück.

Kirschblüten hingen nicht mehr an den Bäumen des Alexanderplatzes. Diese zierten noch in großer Menge den Boden. Eigentlich war das Kirschblütenfest einige Tage zu spät terminiert. „Das war uns aber von vorne herein bewusst. Leider war aber in der vergangenen Woche Ostern. Darum mussten wir um eine Woche nach hinten ausweichen und jetzt sind die Blüten eben schon weg. Es ist aber auch immer ein kleines Ratespiel, wann die Bäume blühen“, sagte Andreas Stomps, der Vorsitzende des Bürgervereins Bahnbezirk, der das Fest bereits zum fünften Mal veranstaltete.