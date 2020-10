Theater Krefeld : Große Talentschau auf der Theaterbühne

Krefeld Ein Dutzend junger Theaterleute sammelt in Krefeld Bühnenerfahrung. Mit einem anspruchsvollen Abend stellten sich die Sänger, Tänzer, Musiker und Schauspieler jetzt dem Publikum vor.

„Dass ich hier arbeiten darf, während fast alle meine Kollegen zurzeit nichts haben – dafür bin ich so dankbar“, erklärte der junge Israeli Avishay Shalom, der vor drei Monaten als Pianist und Dirigent neu zum „Jungen Theater Krefeld und Mönchengladbach“ gekommen ist, dem Publikum, dem er und seine Kollegen sich an diesem Abend vorstellen. Das spartenübergreifende, durch das NRW Kultursekretariat, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft sowie durch zahlreiche Mäzene geförderte Projekt mit derzeit vier Sängern, zwei Tänzerinnen, einem Schauspieler, vier Orchestermusikern und einem Pianisten, die an den Vereinigten Bühnen Erfahrungen im professionellen Theaterbetrieb sammeln, bekommt in Coronazeiten noch eine weit tiefergehende Bedeutung.

Avishay Shalom stammt aus Haifa, hat in Tel Aviv und Cincinnati (USA) studiert. Er stürzte sich im Opernstudio sofort in seine vielfältigen Aufgaben (er war auch beim Konzert der unermüdliche, flexible und anpassungsbereite Begleiter am Flügel). Vor allem hat er hat eine Orchesterfassung für lediglich 21 Instrumente verfasst, damit die Donizetti-Oper „Don Pasquale“ am 28. November coronagerecht in Mönchengladbach Premiere feiern kann.