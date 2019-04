Einzigartiges Bad in Deutschland : Hülser Bad: Deutschlandweit einzigartig

Der Querschnitt durch das Hülser Bad macht deutlich, warum es eine Mischung aus echtem Naturbad und einem gebauten Pool ist, wie sie es in Deutschland kein zweites Mal gibt: Das Rot markiert Betonteile, in der Mitte ist das Bad offen zum Grundwasser. Foto: Stadt Krefeld

Mit seiner Verbindung aus einem betonierten und einem naturbelassenen Teil gibt es für das Hülser Freibad kein Vorbild im Bundesgebiet. Das sorgt für juristische Probleme und nun für die Schließung auf unbestimmte Zeit.

Der Sportausschuss beschloss am Dienstag, „die Stadtverwaltung zu beauftragen, alle möglichen Schritte zu ergreifen, das Hülser Bad schnellstmöglich wieder zu öffnen “. Wahrscheinlich wird nun eine komplette Betonwanne gegossen und Hüls zu einem technischen Bad umgebaut, was zu einer dauerhaften Leistungsfähigkeit führen soll.

Darum falle auch eine Einordnung schwer. Das Bad ist einerseits zu rund einem Drittel betoniert. Der Nichtschwimmerbereich sei in seiner Ausführung einem Technischen Bad vergleichbar. Dann aber folge ein steiler Absturz im Schwimmerbereich auf eine Tiefe von 2,40 Meter. „Dort gibt es keinen Betonboden. Das Becken hat über die Kiesschicht Kontakt zum Grundwasser und wird durch dieses befüllt. Auch der zusätzliche Zulauf für niedriges Grundwasser wird aus einem tieferen Brunnen auf dem Gelände mit Grundwasser gespeist“, erläuterte Pelzer. Entsprechend sei es in der Wassercharakteristik ein Naturbad, für das zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz nicht gelte.

Juristisch wiederum handele es sich um ein Badegewässer. Ein Badegewässer sei dabei eigentlich jede Wasserfläche, an der mit Badenden zu rechnen und dies nicht ausdrücklich verboten sei. Anders sehe das aber in der baulich-normativen Betrachtung aus. Hier sei es auf den ersten Blick ein Naturbad, das aber auf den zweiten Blick offenbare, dass Schwimm- und Badebecken künstlich angelegt seien und es überdies künstlich angelegte Vertiefungen gebe. Damit sei das Becken eine bauliche Anlage.

Das größte Problem ergebe sich aus diesem Sachverhalt. Ein Besucher gehe nämlich automatisch davon aus, dass hier bestimmte Standards eingehalten würden. Das aber sei in Hüls nicht der Fall. Besonders die schräge Wand (im Schaubild auf der rechten, dem Nichtschwimmerbereich abgewandten Seite) sei kritisch. „Solche Wände sind in Becken nicht üblich. Kommt nun eine starke Trübung des Wassers hinzu, wie sie in Hüls üblich ist, und die Besucher können die Betonschräge nicht sehen, so kann es bei unbedachten Sprüngen zu schweren Unfällen kommen. Haften tut dann der Betreiber, und diese Gefahr will verständlicherweise niemand auf sich nehmen“, sagte Pelzer.