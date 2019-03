Weltwassertag : Auf den Spuren des historischen Hülser Bruchs

Ein intakter Abschnitt des Sankertgrabens: Landschaftlich schön und wasserführend, darin ökologisch sehr wertvoll für die Bruchlandschaft. Foto: Otmar Sprothen

Der Sankertgraben verbindet das Hülser Bruch und die Niepkuhlen. Das historische Gewässersystem wird wiederhergestellt.

Blut sei ein ganz besonderer Stoff, lässt Goethe in seinem Faust Mephisto erklären. Wasser hätte es auch getan. Nur etwa drei Prozent der weltweiten Wassermenge ist Süßwasser und somit für den Menschen nutzbar. Mit der rasanten Zunahme der Weltbevölkerung wächst das Problembewusstsein: Viele Menschen in trockenen Teilen der Welt haben zu wenig sauberes Trinkwasser. Der immer am 22. März stattfindende Weltwassertag soll auf die Bedeutung des universellen Zugangs zu sauberem Wasser und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Süßwasserressourcen aufmerksam machen.

Grundschüler experimentieren im Umweltbus zum Thema Wasser. Die Aktion fand ebenso wie die Exkursion durch das Hülser Bruch auf den Spuren des historischen Grabensystems anlässlich des gestrigen Weltwassertages statt. Foto: Otmar Sprothen

An diesem Tag rund um das Thema Wasser war der Umweltbus „Lubricus“ im Einsatz, in dem Umweltpädagoge Ottmar Hartung Grundschüler Auswertungen zu Wasserproben am Mikroskop machen ließ. Es gab Info-Stände vom Werkhaus, vom Krefelder Imkerverein und vom Bürgerverein Kliedbruch, es gab Vorträge und Ausstellungen zur Krefelder Gewässerlandschaft sowie eine von Jens Friedrich-Flechtl (vom Krefelder Kommunalbetrieb) geleitete Gewässerexkursion, in deren Mittelpunkt der ökologische Gewässerentwicklungsraum Sankertgraben 22 und seine Nebengewässer standen.

Info Dauer und Kosten der Renaturierung Die Länge der Krefelder Fließgewässer beträgt 104 Kilometer. 87 Kilometer davon sind offene Gewässer, der Rest ist verrohrt oder besteht aus von Fließgewässern durchzogenen Teichen. Der Typ des sandgeprägten Tieflandbaches dominiert, daneben gibt es organisch geprägte Bäche mit saurem pH-Wert und Totholz und Torf. Die Wiederherstellung des Sankertgrabens erstreckt sich über mehr als 15 Jahre und kostet rund 6,5 Millionen Euro.

Sankert, das ist ein kleines Feuchtgebiet südlich des Flünnertzdyks. Aufgeteilt in einzelne, mit Zahlen gekennzeichnete Bereiche, stellt der Sankertgraben den Hauptvorfluter für das östliche Hülser Bruch dar. Von der Gesamtlänge von 21 Kilometern nimmt der Sankertgraben knapp vier Kilometer ein. An zwei Stellen, Lus Bell und an der Heyenbaumstraße, mündet der Sankert in die Niepkuhlen. Er stellt somit ein wichtiges Bindeglied zwischen den Naturschutzgebieten Niepkuhlen und Hülser Bruch dar. Beide sind herausragende Schutzgebiete.

Die Karte aus dem 19. Jahrhundert zeigt, wie verzweigt das 21 Kilometer lange, seit dem 14. Jahrhundert gewachsene Grabensystem im Hülser Bruch ist. Foto: Otmar Sprothen

Sankert und Hülser Bruch sind frühere Versumpfungsmoore, die durch menschliche Eingriffe seit dem 14. Jahrhundert allmählich trockengelegt wurden. Auf alten Karten kann man Gräben und aufgeworfene Wälle erkennen. Auf den Wällen wurzelten Bäume, die Gräben führten die wechselnden Wasserstände ab. Noch vor 150 Jahren waren das Bruch und der Hülser Berg weitgehend waldfrei.

Beispiel für einen verlandeten Graben im Hülser Bruch. Gräben wie diese sollen so aufgearbeitet werden, dass sie wieder Wasser aufnehmen und weiterleiten können. Foto: Otmar Sprothen

Die Grundwasserstände gingen zurück, und in den 1930er Jahren angelegte zusätzliche Entwässerungsgräben führten dazu, dass wertvolle Bruchwälder nur noch als Rest zu finden sind. Im Sommer fallen die Gräben häufig trocken.

Eine Wasserschwelle in einem Graben, die das Wasser abschnittsweise stauen und den Untergrund auch in trockenen Wetterphasen feucht halten soll. Foto: Otmar Sprothen

Verlandungen führen bei starken Niederschlägen zu Überschwemmungen. Ein Pferdehofbesitzer am Mohrendyk beklagt, dass der Sankertgraben im Winter regelmäßig überfließt und die benachbarten Pferdeweiden überflutet. Heu könne man so nicht mehr machen. Viele Hausbesitzer am Kliedbruch können ein Lied von den Überschwemmungen ihrer Keller singen, seitdem die Pumpe am Flünnertzdyk aus Kostengründen abgestellt worden ist.

Die Exkursion auf den Spuren der Gräben im Hülser Bruch stieß auf großes Interesse. Das Foto entstand an der alten Pumpstation am Flünnertzdyk. Foto: Otmar Sprothen/Otmat Sprothen

Bei vielen anderen Gräben funktionieren die Drainage-Zuleitungen nicht mehr. Schwellen im Graben und Sohlleiten in der Nähe von Mulden, die Sände und andere Treibstoffe im Wasser aufhalten sollen, müssen erneuert werden, wie Theo Malschützky von der Unteren Landschaftsbehörde erläuterte. Es sei wichtig, die Austrocknungsphasen der Wassergräben zu verringern, zumal noch immer nicht der Wasserverlust des heißen Sommers 2017 aufgefangen worden sei.