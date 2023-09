Modewochenende in Krefeld 120-Meter-Laufsteg in der City - Das größte „Krefeld pur“ seit Jahren

Höhepunkt am Samstag ist ab 18.30 Uhr die Verleihung der „Goldenen Seidenschleife“. Der Preis geht seit einigen Jahren nicht mehr an führende Modedesigner und Marken mit herausragendem Marketing, sondern an junge Leute, die in der Modewelt Fuß fassen wollen und nachhaltig arbeiten. Der Preis ist Teil der „Krefelder Laufmasche“. „Auf dem Laufsteg von Krefeld Pur geht es um aktuelle Mode. Die Krefelder Laufmasche widmet sich der Mode der Zukunft. Damit wollen wir überregional Krefeld als Stadt wie Samt und Seide vorantreiben“, sagt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings. „Die Seidenschleife zeichnet junge Leute aus, die ihren Weg noch gehen werden.“ Nachhaltigkeit sei da ein ganz großes Thema. „Es hat sich gezeigt, dass es in Krefeld dafür ein sehr affines Publikum gibt“, so Neidhardt.