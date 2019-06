„Collegium Musicum Krefeld“ : Freude am Musizieren in Gemeinschaft

Freude am Musizieren in Gemeinschaft

Krefeld Das „Collegium Musicum Krefeld“ feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen

Geigerin Dr. Birgit Biehl ist am längsten bei der fröhlichen Truppe. „Das Collegium Musicum gehört seit 26 Jahren fest zu meinem Leben“, erzählt sie, „die Hingabe an Musik und das Engagement aller Orchestermitglieder faszinieren mich. Musik hören ist toll, aber Musik selbst machen ist sensationell!“ - Die Cellistin Yvonne Schlüter beleuchtet einen anderen Aspekt: „Ich wohne erst seit einigen Monaten in Krefeld und wurde gleich bei der ersten Probe sehr freundlich von den hoch motivierten Hobbymusikern in ihr Ensemble aufgenommen.“ - Maren Jarzabek ist mit ihren zwanzig Jahren eine der Jüngsten im Orchester. Sie freut sich, ihr Cellospiel nach den Jahren in der Musikschule Krefeld nun weiter vervollkommnen zu können.