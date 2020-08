Die Niederrheinischen Sinfoniker in Krefeld : Das Cello - Liebe auf den zweiten Blick

Am liebsten hätte Silke Franz Geige gelernt. Das Cello war nur zweite Wahl. Heute liebt sie ihr Instrument, das 2008 von den Musikräten zum „Instrument des Jahres“ gekürt wurde. Foto: Katrin Chodor

Krefeld Generalmusikdirektor Mihkel Kütson ist begeistert von seinem Orchester, von dem, was in ihm steckt. Immer wieder erprobt er neue Sitzordnungen, um am Klang der Niederrheinischen Sinfoniker zu feilen. Was klingt da alles im Orchester? Wo sind welche Instrumente besonders gefragt? In der Serie stellen wir die Instrumente vor und lassen Musiker erzählen, was sie an deren Klang reizt. Eine etwas andere Instrumentenkunde.

Das Violoncello – meist nur Cello genannt – ist ein Instrument, dessen warmgetönter, tragfähiger und biegsamer Klang sofort für sich einnimmt. Die fünf Oktaven Tonumfang umfassen die Basslage mit großer Tiefe, die strahlend-brillante Tenorlage und sogar die der Bratsche ähnliche, kantable Altlage. Als Solo- und ebenso als Continuo-Instrument ist das Cello, das das Tiefste der „Viola da braccio“ (der „Arm-Violen“)-Familie ist, unentbehrlich und sehr beliebt.

Im Gegensatz zu den übrigen „Familienmitgliedern“ wird dieses Instrument, das aus verschiedenen Hölzern gefertigt wird, nicht mit dem linken Arm, sondern zwischen den Beinen gehalten, was eine weitgehend natürliche Körperhaltung erlaubt. Es steht auf einem ausziehbaren Stachel. Die vier Saiten werden mit einem Bogen gestrichen. Dadurch und durch die Schwingungen des Instrumentenkörpers entsteht der Ton.

Info Vorspielerin der Cellogruppe seit 2004 Silke Frantz, 1976 in Bonn geboren, begann im Alter von sechs Jahren mit dem Klavierspiel, mit neun Jahren mit dem Cello – dazu spielte sie viele Jahre lang Querflöte. Ihr Studium an der Essener Folkwang – Hochschule schloss sie mit dem Diplom ab, an der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule absolvierte sie ihr Konzertexamen. Praktikantenstelle bei den „Düsseldorfer Symphonikern“, Zeitvertrag an der Oper Gelsenkirchen. Seit 2004 Vorspielerin der Cellogruppe bei den Niederrheinischen Sinfonikern.

Im 16. Jahrhundert wurden in Italien die ersten Celli gebaut – Andrea Amati (1505-1577), Gasparo de Salo (1540-1609) und später Antonio Stradivari (1644-1737) sind als herausragende Instrumentenbauer zu nennen.

Seit dem 17. Jahrhundert haben zahlreiche Komponisten großartige Werke für Violoncello geschrieben – Luigi Boccherini (1743-1805) etwa oder Joseph Haydn – das bekanntere seiner beiden Cellokonzerte, das in D-Dur, ist grundsätzlich eines der Pflichtstücke bei Orchester-Probespielen.

Beethoven hat sich mit Sonaten sowie Variationen für Cello und Klavier verewigt – Konzerte für Cello und Orchester beispielsweise von Robert Schumann, Antonin Dvorak, Camille Saint-Saens, Edward Elgar oder die Rokoko-Variationen von Peter Tschaikowsky sind beliebte Highlights der Konzertprogramme. Kein Wunder, dass die Musikräte mehrerer Bundesländer im Jahre 2018 das Cello zum „Instrument des Jahres“ kürten.

Dem dürfte auch Silke Frantz, die als Vorspielerin der Cellogruppe seit 2004 Mitglied der Niederrheinischen Sinfoniker ist, unumwunden zustimmen. Die gebürtige Bonnerin (*1976) träumte als Kind von der Geige, doch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. So begann sie als Sechsjährige mit Klavier und befreundete sich – zunächst ohne große Begeisterung – im Alter von neun Jahren mit dem Cello. Diese Liebe auf den zweiten Blick wurde jedoch immer intensiver, und rückblickend empfindet die Musikerin es als „großes Glück“, dass das Instrument aus der Streicherfamilie mit der angenehmen, gesunden Tonlage schließlich das ihre geworden ist. Der Geige kann sie inzwischen lange nicht mehr so viel abgewinnen.

Frantz studierte an der Folkwang-Hochschule Essen und machte dort 1995 ihr Diplom. Den Weg zum Konzertexamen an der Musikhochschule Düsseldorf begleitete der Solocellist der Düsseldorfer Symphoniker, Nikolaus Trieb – bei den Symphonikern hatte sie auch ihre Praktikumsstelle. Eine weitere Station war das Gelsenkirchener Theater im Revier, und 2004 gewann sie das Probespiel um die Vorspielerstelle bei den Niederrheinischen Sinfonikern. Da spielte sie – neben Haydn – das von ihr sehr geliebte Cellokonzert von Robert Schumann.

Richard Wagner nennt Frantz an erster Stelle ihrer Opern-Favoriten, daneben das italienische Fach. Im Konzertbereich stehen für sie Brahms und Beethoven an erster Stelle, aber auch Barockmusik, die ihrer Ansicht nach häufiger in den Konzertprogrammen erscheinen könnte.