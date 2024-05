Kinderstück im Theater Krefeld Peter und der Wolf kehren zurück - was das Theater jungen Leuten bietet

Peter ist ein Kinderstar. Der mutige, aber leichtsinnige Junge schlägt die Warnungen seines Großvaters vor dem gefährlichen Wolf in den Wind und gerät in Gefahr. Das hat das ganz junge Theaterpublikum vor zwei Jahren derart gefesselt, dass Robert Norths wundervolle Choreografie von „Peter und der Wolf“ auch in diesem Jahr das Weihnachtsmärchen ist. Für 30. November ist die Premiere auf der großen Bühne in Krefeld geplant.