„Schönheit braucht Platz“ Chris Tall kommen in Krefeld die Tränen

Es folgen Gags über seine Mutter, seinen „Veganer-Freund“ und natürlich auch Gags über ihn selbst, seine Gedanken, Ängste und Unzulänglichkeiten. Das Publikum hängt ihm an den Lippen. Er erzählt von seinem Malle-Urlaub im Hotel „La Patata“, das kein Dach hatte, von seinen Erfahrungen im „viel zu engen“ MRT und von baumelnden Geschlechtsteilen braun gebrannter Grillhähnchen höheren Alters, die im Urlaub all seine Aufmerksamkeit erhielten. Gag folgt auf Gag in hoher Taktung, so schnell, dass das Publikum teils gar nicht mehr mit seinen Reaktionen hinterherkommt. Er beatboxt, das Publikum grölt, er singt Malle-Hits wie „Layla“ oder „Bumsbar“, das Publikum steigt in den Gesang ein. Die Stimmung ist ausgelassen, das Publikum feiert ihn. Gute zwei Stunden, vielleicht sogar etwas länger.