LGBTQ-Rechte in Krefeld Bunte Kundgebung für Toleranz und Freiheit

Das Programm des Crefelder CSD startet indes schon am 23. August und zwar um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Friedenskirche. „Wir bieten den Gottesdienst zum dritten Mal an und konnten uns bei den beiden Vorgängerangeboten über eine große Resonanz freuen“, sagt Sirkal. Um 19.30 Uhr folgt ein Vortrag „Verfolgung nach Paragraph 175 in Krefeld“ in der Villa Merländer. Die Referentin ist Isabel Rheims. Sie schaut auf die Jahre 1933 bis 1945. Unter dem gleichen Themenschwerpunkt schließt sich am 25. August eine Radtour an. Sie beginnt um 11 Uhr an der Villa Merländer. Dafür ist eine Anmeldung unter ns-doku@krefeld.de nötig.