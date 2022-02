Krefelder Hilfsaktion : CHTC sammelt Güter für die Ukrainer

Der CHTC sammelt Hilfsgüter: Hans-Werner Sartory, Christian Wolfrum und CHTC-Vorsitzender Dirk Wellen (vl) koordinieren die Aktion. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Mit so großer spontaner Hilfsbereitschaft hatten sie nicht gerechnet, als die Mitglieder des Hockeyvereins ihren Aufruf starteten. Tonnenweise Medikamente, Babynahrung und haltbare Lebensmittel sollen Dienstag ins Kriegsgebiet rollen.

Mit einer großen Spendenaktion unter dem Dach des Hockeyvereins CHTC hat am Montag Vereinsmitglied Christian Wolfrum tonnenweise Spendengüter für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Diese sollen am Dienstag per LKW zunächst nach Polen gebracht werden. „Ich habe vergangene Woche mit einer Freundin aus Lemberg telefoniert. Sie war komplett verzweifelt und erzählte mir unter Tränen, wie katastrophal die Lage sei und dass sie dringend Verbandsmaterial und Medikamente bräuchten“, erzählt der Initiator. Er habe daraufhin seine Verbindungen im Verein aktiviert.

„Er hat eine Nachricht in eine Gruppe geschrieben, in der wir normalerweise Ergebnisse tickern“, erzählt der Vorsitzende des CHTC, Dirk Wellen, schmunzelnd. TMit Wirkung: Er selbst und die Vereinsmitglieder waren sofort bereit zu helfen. „Schnell wurde die Nachricht in Dutzenden Gruppen weit über den Verein hinaus geteilt. Und die Resonanz ist atemberaubend“, sagt Wolfrum. Er steht dabei vor einem riesigen Haufen Spendengüter, der fast minütlich wächst, obschon viele Spender sogar weggeschickt werden. „Wir haben aktuell gar nicht die Transportkapazitäten, alles hinzuschaffen. Wir haben explizit eine Beschränkung auf Verbandsmaterial und Medikamente angegeben. Das haben wir jetzt erweitert um Babynahrung, haltbare Nahrung und Hygieneartikel. Trotzdem werden wir wohl noch einen zweiten LKW brauchen“, sagt der Organisator.

info Weitere Transporte ins Krisengebiet Der CHTC hat ausschließlich Medizin, Verbandsstoffe, Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel gesammelt. Kleidung, Isomatten, Schlafsäcke und dergleichen nimmt das Obdachlosencafé „Dein Name ist Mensch“, Marktstraße 59a, an. Ein großer Transporter oder LKW (eventuell mit Fahrer) wären willkommen. Der Transport soll Freitag starten.

Er schätzt die Zahl der Spender bereits gegen 16 Uhr auf 1500. „Eigentlich wollten wir um 15 Uhr anfangen. Ich war aber schon um 13 Uhr hier und schon da bildeten sich Schlangen“, erzählt er. Diese wachsen über den Tag deutlich. „Es war streckenweise so extrem, dass die Menschen bis auf die Hüttenallee Schlange standen und wir gar nicht nachgekommen sind. Das hat zu einem richtigen Verkehrschaos geführt“, erzählt Wellen.

Ihm, ebenso wie allen anderen Beteiligten, ist die Ratlosigkeit ob der Situation im Kriegsgebiet anzumerken. „Das spürt man auch bei den Menschen, die herkommen. Ich glaube, die Hilflosigkeit bei den Nachrichten ist riesig, und für viele ist das eben eine Art Ventil, eine Möglichkeit, etwas zu tun – und sei es noch so wenig. In der Folge ist es eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft, die schon beeindruckt“, sagt der Geschäftsmann.

Die Logistik des Transports übernimmt das Deutsche Rote Kreuz. „Ich habe mit ihnen Kontakt aufgenommen und sie übernehmen den Transport bis nach Polen, dicht an die Grenze. Von dort holen dann Menschen aus der Ukraine, aus Lemberg, alles ab. Aufgrund der Situation wird es wohl in kleinen Chargen über die Grenze gebracht“, erzählt Wolfrum.

Für die Organisatoren erleichtert das die Umsetzung. Immerhin ist es nicht notwendig, einen LKW-Fahrer zu finden, der bereit ist, sich mitten ins Kriegsgebiet zu begeben.