Vereine in Krefeld Dartssport erlebt Renaissance in Krefeld

Noch gegen Ende der 1990er Jahre haftete dem Dartssport ein eher staubiges Image an. Es war der Sport, der gerne in Kneipen und in Kellerräumen gespielt wurde, gesellig, ja, aber modern, nein. Dieses Image gehört inzwischen der Vergangenheit an. Längst ist die Sportart in den Wohnzimmern angekommen, dann nämlich, wenn große Turniere wie die Weltmeisterschaft im Fernsehen übertragen werden. Und dieser Hype, diese Wiedergeburt des Dartssports ist es, der nicht nur vor die Fernseher, sondern auch wieder selbst vor die Darts-Scheibe lockt – so geschehen bei Armin Roggon, Mike Stein, Bernd Hegmann und Ralf Heuser. Zu Viert gründeten die Krefelder vor fünf Jahren die Crefeld Steelers. Inzwischen ist der eingetragene Verein nicht nur äußerst beliebt, sondern auch erfolgreich. Und es gibt große Pläne für die Zukunft.