Freizeit : Covestro-Werk Uerdingen liefert Kunststoffe für die Elektromobilität

Krefeld Elektromobilität ist auf dem Vormarsch – auch bei Freizeitprodukten. So stellt der spanische Anbieter Aquilaboards Bilbao elektrisch angetriebene Onean Surfboards her. Drei unterschiedlich motorisierte Produkte stehen aktuell im Katalog des jungen Wassersport-Anbieters aus dem Baskenland Je nach Board kann der Benutzer mit Höchstgeschwindigkeiten zwischen zehn und rund 35 Kilometern pro Stunde über die Wellen rauschen.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die Anforderungen an die Batterien der Jetboards kaum von denen an Akkus für zum Beispiel Pedelecs (E-Bikes) oder elektrische Geländemotorräder: Sie sind bei ihrem Einsatz Wind und Wetter ausgesetzt, erwärmen sich beim Laden und Entladen – und können zu Boden fallen. Dabei darf die Batterie nicht beschädigt werden. Hier könne der Werkstoff von Covestro punkten, erklärte das Unternehmen. Er könne hohen Temperaturen ausgesetzt werden und halte auch starken Schlägen und Spannungen stand. Beim Surfboard-Einsatz bewähre sich außerdem die Dimensionsstabilität des Materials – das heißt: Es bleibe auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen in Form. Das sei wichtig, denn die Batterien müssten immer perfekt in die Halterungen passen. Gerade beim Einsatz im Wasser dürfe sich keine Lücke auftun, durch die Feuchtigkeit in den Akku gelangen könnte. Und selbstverständlich sei– wie überall, wenn Elektrizität im Spiel ist – auf Flammwidrigkeit zu achten.