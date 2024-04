Demnächst in Krefeld Covestro Symphoniker starten mit Mozart in den Frühling

Solist des Klarinettenkonzertes A-Dur KV 622 von Mozart wird Malte Jansen sein. Er ist 2003 in Krefeld geboren. Bereits mit fünf Jahren erhielt er Klarinettenunterricht bei dem international geschätzten Lehrer Laszlo Dömötör an der Krefelder Musikschule. Vier Mal war der junge Klarinettist Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Mit 14 Jahren wurde er 2017 Jungstudent bei Ulrike Warnecke an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Ab dem Wintersemester 2020/2021 wurde er in die Klasse von Professor. Thorsten Johanns an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar aufgenommen.