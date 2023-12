Weihnachtskonzert in Krefeld Ein sündhafter Abend mit den Covestro Symphonikern

„Die sieben Todsünden“ von dem Duo Kurt Weill und Bertolt Brecht erzählt die Geschichte von Anna, die von ihrer Familie in die Welt hinausgeschickt wird, um Geld für ein Haus zu verdienen. Weill und Brecht setzen auf Brüche und Gegensätze – inhaltlich und musikalisch, sie spielen mit Erwartungshaltungen, überraschen, verarbeiten populäre Musikrichtungen zu etwas Neuem. Das Werk ist eine Herausforderung, die der langjährige musikalische Leiter der Covestro Symphoniker Thomas Schlerka mit Bravour zum stimmigen Gesamtbild umsetzte. In neun Kapiteln erlebt das Publikum nicht nur die Verarbeitung der Motive der Todsünden von Faulheit bis Neid sowie einen Prolog und einen Epilog, sondern auch die musikalische Reise der Hauptfigur Anna, die sieben Jahre durch Amerika reist, um den Erfolg zu jagen und dabei innerlich zerbricht – buchstäblich in zwei Persönlichkeiten. Rebecca Blanz singt diesen Part. Eindrücklich und ausdrucksstark wechselt ihre Stimme zwischen der ehrgeizigen und der zerbrechlichen Anna. Gerade der verzweifelten Anna verleiht sie eine Schwermut und Tiefe, die über den Klang des Orchesters hinweg trägt. Die mehrfach ausgezeichnete Sopranistin begleitet ihre Figur durch die Höhen und Tiefen der emotionalen Fallhöhen im Brechtschen Text und kehrt anschließend in die „Familie“ zurück, ob glücklich und zufrieden ist dem Publikum überlassen. Die Musik jedoch ist weder euphorisch noch befriedend, sondern eher schwermütig und resignativ. Vier Solisten übernahmen die Rolle der Familie, die immer wieder über Annas Leben singen, die verurteilen, bewerten und wünschen, was die ausgesandte Anna zu leisten habe. Obwohl krankheitsbedingt einige Akteure ersetzt wurden, gelang ein dynamischer, sehr gut akzentuierter wie klangreicher Gesangspart. Stimmgewaltig etwa der Tenor Kyung-Rak Jeong vom Nationaltheater Mannheim und der Bass Sebastian Pilgrim vom Aalto-Theater Essen. Schlerka führt das Orchester, das er seit 2015 leitet, souverän durch die vielen abrupten Stilwechsel, setzt auf jene Momente der Gegensätzlichkeit, um sie bewusst zu markieren.