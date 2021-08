Wirtschaft in Krefeld : Covestro mit Standort Uerdingen gut im Geschäft

Der gestiegene Absatz an Polycarbonat führte bei Covestro im Segment zu einem Umsatzplus von 56,6 Prozent auf rund eine Milliarde (Vorjahr: 648 Millionen Euro). Foto: Covestro

Krefeld Die Geschäftsfelder Polyurethan und Polycarbonat sind am Standort Krefeld stark vertreten. Der Spezialchemiekonzern verdiente in den Segmenten gutes Geld.

Der Spezialchemie-Konzern Covestro mit Produktionsanlagen am Standort Krefeld im Chempark Uerdingen ist wirtschaftlich nach der Corona-Krise auf einem guten Kurs. Er profitierte im zweiten Quartal dieses Jahres von einer anhaltend starken weltweiten Erholung der Nachfrage gegenüber einem pandemiebedingt schwachen Vorjahresquartal. Neben dem Mengenwachstum habe ein deutlich höheres Verkaufspreisniveau zu einer Umsatzerhöhung von 83,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf mehr als 3,9 Milliarden Euro geführt, berichtete ein Unternehmenssprecher. In Folge des Mengenwachstums und der insgesamt gestiegenen Margen erhöhte sich das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Abgabe auf 817 Millionen Euro (Vorjahr: 125 Millionen Euro).

„Wir konnten im zweiten Quartal nahtlos an den positiven Geschäftsverlauf des ersten Jahresviertels anknüpfen. Mit der Neuaufstellung unseres Geschäfts seit 1. Juli sind wir zudem noch näher an unseren Kunden und optimal positioniert, um auf spezifische Marktanforderungen einzugehen,“ sagte Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro. „Wir starten daher mit einem starken Impuls in die zweite Jahreshälfte und werden unsere Vision, uns vollständig auf die Kreislaufwirtschaft auszurichten, in vollem Tempo weiter vorantreiben.“

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung hatte Covestro seinen Ausblick für das Gesamtjahr bereits im Juli angehoben. Diese Prognose bestätigt das Unternehmen heute. Der Konzern erwartet ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Abgaben zwischen 2,7 . und 3,1 Milliarden Euro. Mit der Neuaufstellung seiner Konzernstruktur habe Covestro einen ersten Meilenstein in der Umsetzung seiner Nahhaltigkeitsstrategie erreicht, betonte ein Unternehmenssprecher. Covestro hat seine bislang drei Geschäftsbereiche Polyurethanes, Polycarbonates sowie Coatings, Adhesives, Specialties zum 1. Juli in sieben neue Geschäftseinheiten überführt. So vereint das Unternehmen die konsequente Ausrichtung von Prozessen und Produkten entlang der Kundenbedürfnisse mit einem stärkeren Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Das in Krefeld stark vertretene Segment Polyurethanes (In Uerdingen wird das Vorprodukt MDI hergestellt) verzeichnete im zweiten Quartal 2021 einen Anstieg der abgesetzten Mengen im Kerngeschäft von 27,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei konnten die Absatzmengen in allen Hauptabnehmerindustrien über alle Regionen hinweg gesteigert werden. Der Umsatz des Segments in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt (Vorjahr: 913 Millionen Euro). Dies ist maßgeblich auf gestiegene durchschnittliche Verkaufspreise sowie die Ausweitung der Gesamtabsatzmengen zurückzuführen. Diese führten in Kombination mit gestiegenen Margen zu einem kräftigen Anstieg des bereinigten Jahresergebnisses vor Steuern und Abgaben auf 452 Millionen Euro (Vorjahr: minus 24 Millionen Euro).

Beim im Chempark Uerdingen ebenfalls stark vertretenen Segment Polycarbonates stiegen die Kernabsatzmengen im zweiten Quartal um 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dies ist im Wesentlichen auf ein über alle Regionen hinweg zu verzeichnendes Mengenwachstum in der Automobil- und Transportindustrie zurückzuführen. Das führte zu einem Umsatzplus von 56,6 Prozent auf rund eine Milliarde Euro (Vorjahr: 648 Millionen Euro). Deutlich bessere Margen sowie die Ausweitung der insgesamt abgesetzten Mengen steigerten das bereinigte Jahresergebnis vor Steuern und Abgaben auf 260 Millionen Euro (Vorjahr: 96 Millionen Euro).

Eine deutliche Erholung der Nachfrage aus allen Hauptabnehmerindustrien habe im ersten Halbjahr zu einer Umsatzerhöhung von 47,1 Prozent auf rund 7,3 Milliarden Euro geführt, informierte Covestro.

(sti)