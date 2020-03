Krefeld Am Wochenende erhöhte sich die Zahl der Covid-Fälle um 59.

(ped) 198 positive Covid-Fälle gab es am Sonntag in Krefeld. Das sind 13 mehr als am Samstag. Da hatte die Stadt 185 neue Fälle in Krefeld registriert. Das war ein Anstieg um 34 seit dem Vortag. Am Freitag, 27. März, wurden 180 Abstriche im Diagnosezentrum vorgenommen, so dass sich die Gesamtanzahl aller Abstriche auf 1875 erhöht hat.