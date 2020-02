Koordinierungsgipfel in Krefeld : Corona-Konferenz für Montag einberufen

Info

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat darüber informiert, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, den Covid-19-Ausbruch in Deutschland möglichst gut einzudämmen. „Mit gesundem Menschenverstand können wir alle dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler. So banal es klinge: Das fange bei den üblichen Maßnahmen an, die Fachleute auch bei der Grippe empfählen: Nies- und Hustetikette, Händewaschen, Abstand zu Erkrankten halten.“

Wieler erklärte, dass jeder dazu beitragen könne, dass sich das Virus nicht weiter in Deutschland ausbreite. „Bitte niesen Sie nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge. Waschen Sie häufig Ihre Hände, wenn das nicht geht, benutzen sie Desinfektionsgel.“