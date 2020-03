Krefeld : Beliebte Messe „Gartenwelt“ auf der Rennbahn steht auf der Kippe

Krefeld Sie gehört zu den bestbesuchten Veranstaltungen in Krefeld: Obwohl es eine Freiluft-Veranstaltung ist, droht auch der „Gartenwelt“ eine Absage.

In Krefeld steht die erste Großveranstaltung wegen der Corona-Epidemie auf der Kippe: Die beliebte Messe „Gartenwelt“, die in den vergangenen Jahren auf der Rennbahn bis zu 15.000 Besucher angezogen hat, droht, dem Virus zum Opfer zu fallen. Die für Mittwoch anberaumte Pressekonferenz, auf der das Programm der diesjährigen „Gartenwelt“ bekanntgegeben werden sollte, wurde am Dienstag abgesagt. Messe-Veranstalter Reno Müller erklärte, dass er nach finalen Gespräche mit dem Gesundheitsamt am Mittwoch eine Entscheidung bekannt geben will. „Ich bin seit Tagen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, berichtet Müller; die Pressekonferenz habe man abgesagt, weil die Lage einfach zu unklar sei und sich von Tag zu Tag ändere. Müller klang nicht sonderlich optimistisch, dass die Messe wie geplant stattfinden kann. Schon ein Blick in die Nachrichten zeigt, dass es einen Trend zur Absage gibt und Politik und Gesundheitsverwaltung zu mehr Schärfe im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus neigen. In diesem Jahr sollten 177 Aussteller zur „Gartenwelt“ kommen.