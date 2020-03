Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder berichten von ihrer Familie in Italien : „Es ist schlimmer als Krieg“

„Noch vor einer Woche saßen unsere Verwandten in Sorrento genauso zusammen wie wir jetzt und haben gedacht, die übertreiben doch mit ihren Maßnahmen. Jetzt sind sie in Quarantäne und das Militär partroulliert durch die Straßen“: Rosa Alfano vom Restaurant Sorrento. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Lammertz, Thomas (lamm), Jugendforscht

Krefeld Rosa und Teodoro Alfano sind in großer Sorge um ihre Verwandtschaft in Italien. Was die Betreiber des Restaurants „Piazza Sorrento“ aus ihrem gleichnamigen Heimatort hören, erinnert sie an kriegsähnliche Zustände. „Wir haben richtig Angst.“