54 infizierte Bürger in Krefeld : Krefeld schließt Gaststätten und Restaurants

Hinweiszettel bei Sneakers an der Königstraße: Im Laufe der Nacht zu Mittwoch wurde klar: Auch der normale Einzelhandel muss schließen. Bis Dienstagabend schien es noch so zu sein, dass alle Geschäfte öffnen dürfen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die CDU fordert, dass die Stadtverwaltung ihr Beratungsangebot für die Bürger über zentrale Telefonnummern ausbaut. Oberbürgermeister Meyer hält Diskussion um das städtische Diagnosezentrum für „massiv kleinkariert“.

Die Zwangsmaßnahmen wegen des Coronavirus spitzen sich für die Krefelder weiter zu. Die Zahl der infizierten Bürger der Stadt ist auf 54 gestiegen. Am Dienstag waren es 43, am Montag 36 Menschen. Insgesamt zehn Personen werden derzeit stationär behandelt, ein Betroffener befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. „Ab sofort sind nicht nur Spielplätze, Kneipen und Cafés geschlossen, auch Restaurants und Gaststätten dürfen nicht mehr öffnen“, sagt Ulrich Cyprian, Dezernent für Recht und Ordnung in der Seidenstadt. Damit geht Oberbürgermeister Frank Meyer einen Schritt weiter als der entsprechende Erlass der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Dieser hatte in der Fassung vom 17. März Restaurants und Speisegaststätten noch Öffnungszeiten zwischen 6 und 15 Uhr eingeräumt. „Ich habe mit Vertretern des Hotel- und Gaststättenverbands gesprochen, diese unterstützen die Krefelder Entscheidung, die Einrichtungen zu schließen“, so der Verwaltungschef und Leiter des Krefelder Corona-Krisenstabs. Auf Nachfrage bestätigt der Ordnungsdezernent, dass die Schließung auch für Imbissbetriebe oder Schnellrestaurants gilt, die Sitzplätze anbieten. „Ob auch Drive-in-Bereiche von einer Schließung betroffen sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Hier bewegen wir uns in einer Grauzone“, so Cyprian.

Ebenfalls zum Erliegen kommen weite Bereiche des Geschäftslebens. „Nicht zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser sowie Drogerien, Tankstellen, Geldinstitute, Bau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel“, zitiert Cyprian aus dem Erlass. „Alle anderen Verkaufsstellen des Einzelhandels sind ab sofort zu schließen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.“ Eine generelle Ausgangssperre sei aktuell kein Thema. Doch der Krisenstab habe sich natürlich mit der Möglichkeit befasst. Meyer: „Wir wollen auf alle Situationen vorbereitet sein.“

Info Erklärung von OB Frank Meyer Oberbürgermeister Frank Meyer hat sich in einem offenen Brief an die Krefelder Bürger gewandt. Wir dokumentieren Auszüge: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir erleben gerade beunruhigende Zeiten. Die Bedrohung durch das Corona-Virus und die daraus resultierenden Einschränkungen unseres Alltags sorgen bei vielen Menschen für Verunsicherung und Angst.(...) Umso wichtiger erscheinen mir drei wesentliche Grundsätze, die für unser Zusammenleben gelten sollten. Erstens: Besonnenheit bewahren. Die inzwischen eingeübten Verhaltensregeln wie Händewaschen und Abstandswahrung sind absolut sinnvoll, aber für Panikreaktionen wie Hamsterkäufe besteht keinerlei Anlass. (...) . Zweitens: Vertrauen fassen. Wie Bund und Länder arbeitet auch die Stadt Krefeld mit großer Effizienz und allen verfügbaren Kräften an der Bewältigung der Krise. Wir haben hier frühzeitig einen Expertenstab eingerichtet, der täglich zusammentrifft und alle erforderlichen Maßnahmen bespricht, umsetzt und kommuniziert. Dass dabei nicht vom ersten Tag an alles zu 100 Prozent funktioniert, ist der unbekannten Situation geschuldet, vor der wir alle stehen. Dafür kann ich nur um Verständnis werben. Wir lernen täglich dazu, und wir lernen schnell und nachhaltig. Sie können sich darauf verlassen, dass wir gut aufgestellt und auf denkbare Eventualitäten vorbereitet sind. Drittens: Solidarität üben. Umso stärker die drohende Ausbreitung des Virus uns zwingt, soziale Kontakte zu meiden, umso mehr müssen wir andere Wege finden, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. (...) Wir werden diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen und danach möglicherweise auch etwas über uns selbst und unser Miteinander gelernt haben. Ihr Frank Meyer“

Helios-Klinik „Die Helios-Klinik ist weiterhin voll funktionsfähig“, betont Oberbürgermeister Frank Meyer. Sieben Mitarbeiter des Klinikums waren am Wochenanfang positiv auf SARS-CoV2 getestet worden sind. Noch in der Nacht kam das Pandemie-Team mit Vertretern der Stadt Krefeld zusammen. „Weitere Fälle hat es bisher dort nicht gegeben“, so Dirk Hagenräke vom Gesundheitsamt. Die Behörde sei auf der Suche nach „möglichen Fehlern im System“ der Klinik.

Diagnosezentrum Probleme gibt es weiterhin im städtischen Diagnosezentrum, das die Verwaltung an der Schwertstraße eingerichtet hat. „Es läuft dort noch nicht alles rund“, räumt Oberbürgermeister Frank Meyer ein. Er selbst habe versucht, das Zentrum über seine Hotline telefonisch zu erreichen. „In einem Fall kam ich durch, bei einem zweiten Versuch nicht“, so der Verwaltungschef. Aktuell nehmen neun Stadt-Mitarbeiter Anrufe entgegen, ein dritter Abstrichraum wurde am Mittwoch eingerichtet. Noch einmal betont Meyer, dass es sich bei dem Zentrum um ein „Freiwilliges Zusatzangebot“ der Stadt handelt. Kritik unter anderem von Seiten niedergelassener Ärzte sowie der Kassenärztlichen Vereinigung, aber auch von Bürgern an Zuständigkeiten und Abläufen weist Meyer entschieden zurück: „Ich halte diesen Streit für massiv kleinkariert.“

Ordnungsdienst Die 29 Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes sind aufgefordert, für die Einhaltung der Maßgaben der Verwaltung zu sorgen. So dürfen auch öffentliche Spielplätze ab sofort nicht mehr betreten werden. „Wir hoffen auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Meyer. „Sollte es Verstöße geben, werden wir jedoch aktiv.“ Auch eine weitere Aufstockung des städtischen Kontroll-Personals durch Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Abteilungen sei nicht auszuschließen.

Politik Nach der Umstellung in den Krisen-Modus läuft aus Sicht der CDU-Ratsfraktion nicht alles rund in der Stadtverwaltung. „Während das Corona-Diagnosezentrum angelaufen ist und auch die notwendige medizinische Infrastruktur aufgebaut wurde, ist die Krisen-Kommunikation noch verbesserungsbedürftig. Die Stadt ist in der Pflicht, hier mehr zu tun“, mahnt Ratsherr Walter Fasbender. Aus Sicht der CDU-Fraktion ist neben einer besseren Krisenkommunikation des Oberbürgermeisters nun die gesamte Stadtverwaltung gefragt, die Bürger zu unterrichten und zu beraten. „Die Bürger erwarten und fordern Informationen. Die Stadt muss jetzt nicht nur zu medizinischen Fragen aufklären, betreuen und begleiten, sondern auch jede Art von Unterstützung für Alleinstehende, Selbständige aller Art und verunsicherte Menschen anbieten. Dass die Stadt ihr Beratungsangebot über zentrale Telefonnummern ausbaut, ist da ein erster Schritt. Darüber hinaus schlagen wir eine direkte geheime Direktnummer für die Hausärzte vor, damit eine Erreichbarkeit des Diagnosezentrums für die Hausärzte gewährleistet ist.“ Die Oberbürgermeisterkandidatin der CDU, Kerstin Jensen, fordert die Stadtverwaltung ebenfalls auf, mit Blick auf die derzeitige Corona-Krise „vorhandene Unsicherheiten in der Bevölkerung durch eine aktive Informationsbereitstellung abzubauen“. Zugleich gelte es, „auf die Bereitschaft der Menschen zur Eigenverantwortung zu setzen, anstatt aktives Mittun in ein negatives Licht zu rücken“.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie hat sich der geschäftsführende Parteivorstand der SPD Krefeld per Telefonkonferenz darauf verständigt, sämtliche öffentlichen und internen Veranstaltungen bis auf Weiteres abzusagen. Das gilt auch für die für den 28. März vorgesehene Wahl der Stadtratskandidaten zur Kommunalwahl sowie den Parteitag zur Neuwahl des Parteivorstandes Anfang Mai.

Sicherheitspersonal im Rathaus