Corona-Virus : Telekom-Probleme - Krefelder Diagnose-Zentrum jetzt erreichbar

Das am Donnerstag hergerichtete Diagnose-Zentrum für Corona-Infizierungen an der Schwertstraße 80. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Eröffnung ist für Freitag, 10 Uhr geplant. Das Diagnose-Zentrum war anfangs telefonisch nicht erreichbar - jetzt sind die Probleme behoben.

Das Krefelder Diagnose-Zentrum für Coronainfizierungen, das am Freitag, 10 Uhr, seine Tore öffnet, ist nach Anfangsproblemen mit der Telefonverbindung jetzt normal telefonisch erreichbar. Die Telekom hatte am Morgen ein regionales Problem mit den Leitungen. Weiter ergeht der dringende Hinweis an Bürger, nicht sofort persönlich vorzusprechen, sondern zunächst für eine Erst-Anamnese anzurufen. Erst auf dieser Grundlage wird entscheiden, ob jemand einen Termin für einen Abstrich erhält. Das Wichtigste zum Diagnose-Zentrum: