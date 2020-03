Corona in Krefeld : 35 Corona-Kranke in Krefeld – Schüler am Vera Beckers infiziert

So sehen die Corona-Sets aus, mit denen im Diagnose-Zentrum der Stadt an der Schwertstraße 80 Abstriche genommen werden. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Zahl der Corona-Infizierten in Krefeld steigt auf 35 + + + Stadt hat den Ansturm an Anrufern im neuen Diagnose-Zentrum unterschätzt + + + Schüler am Vera Beckers erkrankt + + + Restaurants in Krefeld teils noch voll besetzt + + + + Gottesdienste fallen vorerst nicht aus

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Krefeld von anfangs vier auf nun 35 gestiegen. Diese Zahl teilte die Stadt mit. Alle Erkrankten seien isoliert. Trotz der Krise mit historischen Einschnitten ins öffentliche Leben gibt es offenbar immer noch Restaurants, die rappelvoll sind, während andere von deutlich zurückgehenden Besucherzahlen berichten. Am Wochenende wurde der erste Fall eines erkrankten Schülers bekannt; er besucht nach RP-Informationen das Vera-Beckers-Berufskolleg.

Restaurants

Stichproben vom Wochenende ergaben, dass das Cafe del Sol, das griechische Restaurant Poseidon und „Haus Pieper“ offenbar sehr gut besucht waren, während das Restaurant „Odysseus“ an der Hülser Straße von einem deutlichen Rückgang und insbesondere von Stornierungen für Ostern berichtet. Auch das „Sorrento“ am Behnischhaus berichtet von zurückgehenden Besucherzahlen. Inhaber Teodoro Alfano sagt: „Auch wenn die Behörden es nicht anordnen, werden wir schließen und wahrscheinlich auf Lieferservice umstellen. Wir müssen uns und vor allem unsere vier Senioren schützen. Die Krankheit ist nicht zu unterschätzen.“

Vera-Beckers-Schüler erkrankt

Nach RP-Informationen gibt es am Berufskolleg Vera Beckers einen Krankheitsfall unter den Schülern. Das Gesundheitsamt hat die Lehrer und Schüler, die mit dem Schüler Kontakt hatten, aufgefordert, regelmäßig Temperatur zu messen und sich bei grippeähnlichen Anzeichen einer Erkrankung auf Corona testen zu lassen.

Gottesdienste und Kirchen

Gottesdienste fallen in Krefeld vorerst offenbar nicht aus – anders als im Bistum Münster und in Köln. Das Bistum Münster hat Gottesdienste auf unbestimmte Zeit eingestellt; die Stadt Köln hat auf ihrem Stadtgebiet wie alle Veranstaltungen auch Gottesdienste bis zum 10.April untersagt. In Krefeld hat jetzt die Evangelische Kirchengemeinde Krefeld-Süd alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Gottesdienste abgesagt. „Die Gottesdienste finden zu den angekündigten Zeiten statt. Auch die regelmäßige Öffnung der Lutherkirche wird zu den gewohnten Zeiten beibehalten. Die Regelung gilt zunächst bis Ostern“, heißt es in einer Erklärung.

Lage im Diagnosezentrum

Am Freitag wurden im (am Freitag, 13. März, eröffneten) Diagnose-Zentrum der Stadt 66 Abstriche genommen, am Samstag 69. Die Stadt reagiert auf die steigende Quote mit Erkrankten und den ebenso steigenden Bedarf an Tests mit Änderungen: Das Personal wird demnach aufgestockt, ein zweiter Abstrichraum eingerichtet, um mehr Tests durchführen zu können. Zudem wird das Zentrum ab Montag nur noch für Krefelder nutzbar sein: „Hintergrund ist die Tatsache, dass am Starttag und am Samstag Morgen viele Bürger aus anderen Städten vor Ort waren, dadurch reduziert sich die Kapazität für Krefeld.“

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Die Stadt räumte ein, dass der Start im Diagnose-Zentrum „rumpelig“ gewesen sei; zum einen gab es Leitungsprobleme bei der Telekom (wir berichteten), zum anderen ist offenbar der Ansturm an Anrufern total unterschätzt worden. Dass viele Anrufer nicht durchgekommen seien, „lag an der Vielzahl der Anrufe“, erläuterte die Stadt und wies darauf hin, dass auch die niedergelassenen Ärzte Corona-Tests durchführen „können und sollen“.

Erneut erläuterte die Stadt das Vorgehen bei Verdachtsfällen. Am Wichtigsten: Nicht direkt und ohne telefonische Voranmeldung zum Zentrum fahren; Termine für einen Abstrich werden nur nach einer Vor-Anamnese vergeben. „Nicht-Krefelder“ sollen sich an die Gesundheitsämter der eigenen Kommune wenden.

Die wichtigsten Telefonnummern:

Diagnose-Zentrum Krefeld 02151/ 8619700

Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung 116117

Bürgertelefon des Landes NRW zum Thema Coronavirus 0211 91191001; geschaltet von montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr.

