Fälle in Krefeld : Zwei Mitarbeiter der Helios-Klinik mit Corona-Virus infiziert

Krefeld Am Mittwoch wurden in Krefeld die ersten Corona-Fälle gemeldet. Auch zwei Mitarbeiter der Helios-Klinik sind betroffen.

Das bestätigt eine Klinik-Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Sie hätten sich außerhalb Deutschlands angesteckt und sind Anfang der Woche aus ihrem Urlaub (kein Risikogebiet) zurückgekehrt. Beide Mitarbeiter arbeiten laut der Sprecherin in Bereichen ohne direkten Patientenkontakt und befinden sich nun in häuslicher Isolation. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle Kontaktpersonen identifiziert und entsprechend der RKI-Empfehlung alle notwendigen Maßnahmen (Quarantäne, Testungen) in die Wege geleitet.