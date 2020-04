Einbahnstraßen und Desinfektion : So läuft die Wiedereröffnung von Krefelds Schulen

Solche Spender für Desinfektionsmittel soll es laut Stadtverwaltung auf Fluren und an Eingängen von Schulen wegen der Brandgefährlichkeit der Flüssigkeit nicht geben. Foto: dpa

Krefeld Wie die Schulen sich vorbereiten: Es gibt Unklarheiten über die Rolle von brandgefährlichen Desinfektionsmitteln und viele Ideen zur Einhaltung von Abständen: „Einbahnstraßen“ etwa und die Vergrößerung enger Lehrerzimmer.

Von Lili Tabea Weiler

Die Krefelder Schulen bereiten sich auf die schrittweise Öffnung des Schulbetriebs vor. Es gibt eine gravierende Unklarheit: Die Stadt hat am Freitag klargestellt, dass es keine Desinfektionsmittel-Ständer am Eingang von Schulen geben wird; die Brandgefahr sei zu groß. Die Schulen scheinen aber davon auszugehen, dass solche quasi öffentlich zugänglichen Desinfektionsständer zur Ausrüstung gehören. Dabei sagen die Fachleute: Seife reicht aus. Die Detailregelungen auf anderen Bereichen sind vielfältig: Treppenhäuser werden in Einbahnstraßen verwandelt, enge Lehrerzimmer werden durch Klassenzimmer vergrößert, Kurse werden drastisch verkleinert.

Stefan Bur hat Schulleiter des Vera Beckers Berufskolleg eine besonders schwierige Aufgabe zu bewältigen: Seine Schule soll in diesem Jahr gut 900 Schüler zu einem Abschluss bringen. Einige machen Abitur oder Fachabitur, andere Berufsabschlussprüfungen. Da alle Abschlussklassen ab Donnerstag zurück in den Unterricht sollen, wird dies eine Herausforderung. „Von unseren 200 Lehrern könnten bis zu fünfzig unter die Risikogruppe fallen“, berichtet er. Sein Tag ist von Telefonkonferenzen mit der erweiterten Schulleitung geprägt. Zum Thema Desinfektion sagt er: „Wir haben schon versucht, unseren eigenen Bestand an Desinfektionsmittel zu ordnen, aber das ist leider nicht viel“, sagt Bur. „Womöglich werden wir den Eingangsbereich unserer Schule mit selbstgebauten Desinfektionsmittelspendern versehen müssen.“ Genug Papiertücher und Seife sei zum Glück da. Desweiteren habe die Schulleitung bereits über ein internes Maskengebot am Vera Beckers nachgedacht.

Info Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan Auf dem Bildungsportal des NRW-Schulministeriums ist ein „Muster-Reinigungs- und Desinfektionsplan für Schulen“ veröffentlicht, in dem Desinfektionsständer am Schuleingang oder auf den Fluren nicht ausdrücklich vorgesehen, aber mit Blick auf die Brandschutzgefahr auch nicht ausdrücklich verboten ist. Unter dem Stichwort „Hygienische Händedesinfektion“ heißt es zu der Frage, wer Desinfektionsmittel benutzen soll: „Lehrer/innen und Erzieher/innen Küchen-, Reinigungspersonal gegebenenfalls Kinder- und Jugendliche“.

Kathrin Rengers, Schulleiterin der Gesamtschule Kaiserplatz, sieht vor allem Probleme mit der Stärke des Kollegiums: Lehrer, die älter als 60 sind, Vorerkrankungen haben, oder Schwangere würden als Risikogruppe eingestuft. „Wenn diese Definition so bleibt, werden uns die Hälfte der Lehrer wegbrechen“, vermutet sie. Um räumlicher Enge auszuweichen, sei es es gut möglich, dass das Lehrerzimmer auf freie Klassenzimmer ausgeweitet werde, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Anja Rinnen, Schulleiterin des Gymnasiums am Stadtpark, ist sich sicher, dass die Wiedereröffnung problemlos verlaufen kann. Die Schulleitung habe einen Plan erstellt, wie man die Rückkehr der Schüler in die Schulen gestalten kann. Nur die Q2, die in diesem Jahr Abitur macht, soll vorerst unterrichtet werden. Die EF für den Realschulabschluss fällt raus, da der Abschluss an Gymnasien automatisch mit der Versetzung erlangt wird. Unterrichtet werden nur die Abiturfächer der rund 80 Abiturienten. „Es geht nicht um Unterricht“, erläutert die Schulleiterin. „Es geht darum, Fragen zu stellen und zu wiederholen.“ Ziel der Schule ist es, dass jeder Schüler an bis zu vier Tagen in der Woche jeweils rund drei Zeitstunden Unterricht hat. Nach jedem Unterricht wird jeder Raum vollständig gereinigt, pro Klasse können sich je nach Raumgröße acht bis zwölf Schüler gleichzeitig darin aufhalten. Die Kurse werden mindestens geteilt, die Tische auseinandergerückt. Masken sind freiwillig.

Das Lehrerzimmer wird gar nicht erst geöffnet, da die Lehrer nur für die Stunden kommen und sich gar nicht erst in der Schule aufhalten sollen. „Die größte Schwierigkeit wird es, die Schüler jetzt noch zu motivieren“, vermutet die Schulleitung. Rinnen ist sich sicher, dass die Abiturienten in diesem Jahr einen Nachteil haben. „Die ganze Situation ist künstlich, und das fühlen die Schüler. Sie sind nervös und angespannt.“

Eric Mühle des Gymnasium Fabritianum wird mit seiner Schule in diesem Jahr 101 Schüler zum Abitur führen, die unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen ihre Prüfungen ablegen werden. In der letzten Woche wurde die Schule bereits grundgereinigt. Wenn die Schüler am Donnerstag wieder in den Schulbetrieb zurückkehren, sollen sie sich auch auf dem Gang möglichst nicht zu nahekommen. Dafür werden die Treppenhäuser in „Einbahnstraßen“ verwandelt. Jedes Gebäude hat zwei Treppenhäuser – eines für den Aufgang und eines für den Abgang. Der Unterricht wird für die Abiturienten in Kleingruppen stattfinden. „Die verpassten Leistungskurs-Stunden werden in zehn bis zwölf Stunden pro Fach nachgeholt.“ Die Lehrer werden dazu angehalten, ihre Pausen in den Klassenräumen zu verbringen, damit das Lehrerzimmer nicht zu voll wird. „Aber das sollte ohnehin kein Problem darstellen“, vermutet Mühle. Meistens werden sich nur sieben bis acht Lehrer gleichzeitig an der Schule aufhalten. Mehr Sorgen macht sich der Schulleiter darum, wie der normale Schulbetrieb mit allen Schülern wieder aufgenommen werden kann. „Ich glaube nicht an den Vollbetrieb“, sagt er. Die Sicherheitsmaßnahmen seien dann nur schwer einzuhalten. Primär möchte er sich darauf fokussieren, die Abiturienten bestmöglich vorzubereiten. „Sie dürfen ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren.“