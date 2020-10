Verstoß gegen die Maskenpflicht in Krefeld : Corona im Altenheim - Seniorin auf die Isolierstation verlegt

Sechs Krefelder wurden neu stationär aufgenommen, so dass nun sieben Personen in der Seidenstadt mit Corona-Symptomen im Krankenhaus liegen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Elf Mitarbeiter des Kunigundenheims müssen einen Covid-19-Test machen und in Quarantäne gehen. Eine weitere Bewohnerin wird ebenfalls getestet und ist in ihrem Zimmer in Quarantäne.

Im Kunigundenheim ist der zweite Corona-Test einer Bewohnerin nach einer Rückkehr aus dem Krankenhaus positiv ausgefallen. Der erste Test am 28. September war negativ gewesen. „Der Seniorin geht es gut, sie hat keinerlei Symptome. Auch unter den Beschäftigten gibt es keine Symptome“, so eine Caritas-Sprecherin gegenüber unserer Redaktion. Die Bewohnerin war bis zum 5. Oktober in einem Quarantänezimmer im Kunigundenheim, sie ist inzwischen auf eine Isolierstation verlegt worden. Die Seniorin wird von einer Pflegekraft in kompletter Schutzausrüstung versorgt. Auch die anderen Beschäftigten des Wohnbereichs, in dem die infizierte Seniorin bisher gewohnt hat, arbeiten mit besonderen Schutzmasken. Das Gesundheitsamt ist informiert, die Behörde hat angeordnet, dass elf Mitarbeiter des Kunigundenheims einen Corona-Test machen müssen und in Quarantäne gehen. Eine weitere Bewohnerin wird ebenfalls getestet und ist in ihrem Zimmer in Quarantäne.

Der bundesweit deutliche Anstieg bei den Corona-Infektionen spiegelt sich bislang nicht in der Krefelder Entwicklung wider. Für das Stadtgebiet wurden bis Donnerstag, 8. Oktober, null Uhr sieben neue Ansteckungen registriert. 92 Menschen sind im Moment mit Covid-19 infiziert, 947 gelten als genesen. Die Gesamtzahl positiver Tests seit Beginn der Epidemie liegt nun bei 1067. Stark angestiegen ist allerdings die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen: Sechs Personen wurden neu stationär aufgenommen, so dass nun sieben Krefelder mit Corona-Symptomen im Krankenhaus liegen. Einer von ihnen muss beatmet werden. Die Zahl der Tests steigt auf 17.456 Proben, in 5106 Fällen war eine Quarantäne fällig.

Die stark steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus machen sich auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen bemerkbar. Die Kliniken sind allerdings noch weit entfernt von ihrer Kapazitätsgrenze. Nach Angaben der NRW-Landesregierung wurden am Donnerstag 535 Covid-19-Patienten in Kliniken behandelt – vor einem Monat waren es nur 190 gewesen. Insgesamt 136 Patienten lagen in NRW auf einer Intensivstation, 75 von ihnen mussten beatmet werden.

Gleichbleibend berechnet das Robert-Koch-Institut für Krefeld eine 7-Tages-Inzidenz von 20. Der statistische Wert gibt an, wie viele Personen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit Corona angesteckt haben. Zum heutigen Datum hat das Robert-Koch-Institut die Berechnungsgrundlage für die Inzidenz umgestellt: Für die Ermittlung des Wertes wird nicht mehr die amtliche Bevölkerungszahl vom 31. Dezember 2018 verwendet, sondern die Zahl vom 31. Dezember 2019. Das Land NRW und die Stadt Krefeld werden ebenso verfahren, um die Einheitlichkeit der Berechnung zu gewährleisten.