Keine Testregelungen für Schulen und Kitas in Krefeld Wo die Corona-Maskenpflicht noch gilt

In Krefeld gibt es ab Mittwoch keine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mehr. Ebenfalls wird die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft. Wichtig: Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr fällt laut Bundesregierung zum 2. Februar. So gibt es ab Donnerstag in allen Bussen und Bahnen keine Maskenpflicht mehr. Rund drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie kehrt die Seidenstadt in diesem Punkt damit weitgehend zur Normalität zurück.