Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krefeld : Wirtschaft ist trotz Corona vorsichtig optimistisch

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hat ihren Hauptsitz am Nordwall in Krefeld. Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz kommentiert die neue Blitzumfrage. Foto: ihk

Krefeld Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in Krefeld und der gesamten Region fest im Griff: In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern im Rheinland schlägt das Pendel wieder leicht zu Gunsten der Optimisten, was die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung angeht, aus.