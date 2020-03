Coronavirus in Krefeld : Aktuell zehn positiv getestete Personen

Coronavirus in Krefeld

Krefeld Die Zahl der Inifizierten hat sich in Krefeld erhöht. Aktuell sind dem Fachbereich Gesundheit zehn positive Testergebnisse bekannt. Der Fachbereich Gesundheit bittet nun alle Personen aus Krefeld, die in den vergangenen Tagen aus Ischgl zurückgekommen sind, sich zu melden.

Das teilt die Stadt mit. Bei neun der Betroffenen handelt es sich um Rückkehrer aus dem Urlaubsort Ischgl in Österreich, die am vergangenen Wochenende wieder nach Krefeld gekommen sind.

Sie und ihre direkten Kontaktpersonen seien nun für den Zeitraum von 14 Tagen in häuslicher Isolation. Die Mitarbeiter des Fachbereichs Gesundheit stehen laut Stadt mit ihnen in Kontakt und haben weitere mögliche Kontaktpersonen ermittelt und kontaktiert. Allen neun Patienten gehe es soweit gut, sie befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Dazu komme eine Frau mittleren Alters, die aus Ägypten zurückgekehrt ist.