KOD bei der Wahl in Krefeld im Einsatz : Corona-Verstoß: Café-Betreiber muss 2000 Euro zahlen

Krefeld Über das Wochenende hat Krefeld neun weitere Fälle von Covid-19 zu verzeichnen. Nach Aussage des Gesundheitsamtes sind 69 Personen aktuell mit der Krankheit infiziert, 894 gelten als genesen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Wochenende ein Café auf dem Südwall kontrolliert und dabei festgestellt, dass die Angestellten im Thekenbereich keine Masken trugen. Es gab auch keine anderweitigen Schutzvorkehrungen, zum Beispiel durch Acrylglas. Zudem wurden die Kundenkontaktlisten nicht ordnungsgemäß geführt. Den Betreiber erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro. Bei der Demonstration von „Fridays for Future“ am Freitag wurden keine Verstöße festgestellt: Insgesamt rund 300 Personen zogen durch die Innenstadt bis zum Stadtgarten und hielten sich dabei an die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung. Der KOD war auch am Wahlsonntag mit fünf Mitarbeitern im Einsatz. Schwerpunkt war die Überwachung der Maskenpflicht in den Wahllokalen. Verstöße wurden allerdings nicht festgestellt